https://sputniknews.com.tr/20231230/yuruyen-merdiven-ters-yonde-hareket-edince-5-kisi-yaralandi-1079201138.html
Yürüyen merdiven ters yönde hareket edince 5 kişi yaralandı
Yürüyen merdiven ters yönde hareket edince 5 kişi yaralandı
İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T18:21+0300
2023-12-30T18:21+0300
2023-12-30T18:21+0300
türkiye
yürüyen merdiven
izmir
kaza
ağır yaralı
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İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği belirtildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/cinin-chunan-eyaletinde-bulunan-350-metrelik-yuruyen-merdiven-turistleri-zirveye-ulastiriyor-1077669764.html
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yürüyen merdiven, izmir, kaza, ağır yaralı
yürüyen merdiven, izmir, kaza, ağır yaralı
Yürüyen merdiven ters yönde hareket edince 5 kişi yaralandı
İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.
İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.