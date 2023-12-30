https://sputniknews.com.tr/20231230/yuruyen-merdiven-ters-yonde-hareket-edince-5-kisi-yaralandi-1079201138.html

Yürüyen merdiven ters yönde hareket edince 5 kişi yaralandı

Yürüyen merdiven ters yönde hareket edince 5 kişi yaralandı

İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T18:21+0300

2023-12-30T18:21+0300

2023-12-30T18:21+0300

türkiye

yürüyen merdiven

izmir

kaza

ağır yaralı

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İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği belirtildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231122/cinin-chunan-eyaletinde-bulunan-350-metrelik-yuruyen-merdiven-turistleri-zirveye-ulastiriyor-1077669764.html

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yürüyen merdiven, izmir, kaza, ağır yaralı