https://sputniknews.com.tr/20231122/cinin-chunan-eyaletinde-bulunan-350-metrelik-yuruyen-merdiven-turistleri-zirveye-ulastiriyor-1077669764.html
Çin'in Chun'an eyaletinde bulunan 350 metrelik yürüyen merdiven turistleri zirveye ulaştırıyor
Çin'in Chun'an eyaletinde bulunan 350 metrelik yürüyen merdiven turistleri zirveye ulaştırıyor
Chun'an eyaletinde yer alan 350 metrelik dinamik yürüyen merdiven dağın yamacına ulaşmak isteyen turistlere yardımcı oluyor. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T15:24+0300
2023-11-22T15:24+0300
2023-11-22T15:24+0300
dünya
video
çin
yürüyen merdiven
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077670722_0:66:3037:1774_1920x0_80_0_0_d64e052b08836aa48454154df09224a7.png
Çin'in Chun'an eyaletindeki bir dağın yamacına 350 metrelik yürüyen merdiven yerleştirilmesi, panoramik manzaranın keyfini çıkarmak isteyen turistlere kolaylık sağlıyor.Dağın zirvesine zahmetsizce ulaşmak isteyen turistler, uzun yürüyen merdiven sayesinde yolculuğu daha kolay hale getiriyor.Tianyu Adası'na getirilen dev yürüyen merdivenlerin 'ağrısız dağ tırmanışı' deneyimi sunması konuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.Tianyu Adası'nın rakımı sadece 350 metrenin üzerindeyken, dolambaçlı dağ yolu 3 kilometre boyunca uzanıyor.Üç bölüme ayrılan bu dinamik yürüyen merdivenin inşası toplam 10 milyon yuan (yaklaşık 1.4 milyon dolar) tutarında bir maliyete neden oldu.Bu tesise giriş ücretinin 30 yuan (yaklaşık 4 dolar) olduğu belirtiliyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077670722_292:0:2747:1841_1920x0_80_0_0_1538c183ffb38a8a97b320a004e3f5b0.png
Çin'in Chun'an eyaletinde bulunan 350 metrelik yürüyen merdiven turistleri zirveye ulaştırıyor
Çin'in Chun'an eyaletinde bulunan 350 metrelik yürüyen merdiven turistleri zirveye ulaştırıyor
2023-11-22T15:24+0300
true
PT1M04S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, çin, yürüyen merdiven, видео
video, çin, yürüyen merdiven, видео
Çin'in Chun'an eyaletinde bulunan 350 metrelik yürüyen merdiven turistleri zirveye ulaştırıyor
Chun'an eyaletinde yer alan 350 metrelik dinamik yürüyen merdiven dağın yamacına ulaşmak isteyen turistlere yardımcı oluyor.
Çin'in Chun'an eyaletindeki bir dağın yamacına 350 metrelik yürüyen merdiven yerleştirilmesi, panoramik manzaranın keyfini çıkarmak isteyen turistlere kolaylık sağlıyor.
Dağın zirvesine zahmetsizce ulaşmak isteyen turistler, uzun yürüyen merdiven sayesinde yolculuğu daha kolay hale getiriyor.
Tianyu Adası'na getirilen dev yürüyen merdivenlerin 'ağrısız dağ tırmanışı' deneyimi sunması konuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.
Tianyu Adası'nın rakımı sadece 350 metrenin üzerindeyken, dolambaçlı dağ yolu 3 kilometre boyunca uzanıyor.
Üç bölüme ayrılan bu dinamik yürüyen merdivenin inşası toplam 10 milyon yuan (yaklaşık 1.4 milyon dolar) tutarında bir maliyete neden oldu.
Bu tesise giriş ücretinin 30 yuan (yaklaşık 4 dolar) olduğu belirtiliyor.