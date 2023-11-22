Çin'in Chun'an eyaletinde bulunan 350 metrelik yürüyen merdiven turistleri zirveye ulaştırıyor

Çin'in Chun'an eyaletindeki bir dağın yamacına 350 metrelik yürüyen merdiven yerleştirilmesi, panoramik manzaranın keyfini çıkarmak isteyen turistlere kolaylık sağlıyor.



Dağın zirvesine zahmetsizce ulaşmak isteyen turistler, uzun yürüyen merdiven sayesinde yolculuğu daha kolay hale getiriyor.



Tianyu Adası'na getirilen dev yürüyen merdivenlerin 'ağrısız dağ tırmanışı' deneyimi sunması konuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.



Tianyu Adası'nın rakımı sadece 350 metrenin üzerindeyken, dolambaçlı dağ yolu 3 kilometre boyunca uzanıyor.



Üç bölüme ayrılan bu dinamik yürüyen merdivenin inşası toplam 10 milyon yuan (yaklaşık 1.4 milyon dolar) tutarında bir maliyete neden oldu.



Bu tesise giriş ücretinin 30 yuan (yaklaşık 4 dolar) olduğu belirtiliyor.