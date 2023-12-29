https://sputniknews.com.tr/20231229/ingiltere-savunma-bakani-shapps-ukraynaya-destek-surecek-yuzlerce-hava-savunma-fuzesi-verecegiz-1079183518.html

İngiltere Savunma Bakanı Shapps: Ukrayna’ya destek sürecek, yüzlerce hava savunma füzesi vereceğiz

İngiltere Savunma Bakanı Shapps: Ukrayna’ya destek sürecek, yüzlerce hava savunma füzesi vereceğiz

İngiltere Savunma Bakanı Shapps, Ukrayna’ya yüzlerce hava savunma füzesini teslim ederek bu ülkenin hava savunma potansiyelini güçlendirmeye devam edeceklerini... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T23:18+0300

2023-12-29T23:18+0300

2023-12-29T23:18+0300

ukrayna krizi

ingiltere

grant shapps

ukrayna

ukrayna krizi

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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna'nın savunmasını desteklemeye devam ediyoruz. Bunun için daha önce Ukrayna’ya verilen İngiliz hava savunma sistemlerini donatma amacıyla, Rus insansız hava araçlarını ve füzelerini şaşırtıcı doğrulukla vurma yeteneğine sahip yüzlerce hava savunma füzesini bugün gönderiyoruz” diye yazdı.Rusya daha önce, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatları sebebiyle NATO ülkelerine protesto notası göndermişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah taşıyan tüm kargoların Rusya için meşru hedef olduğunu duyurmuştu. Lavrov, ABD ve diğer NATO ülkelerinin, silah sevkiyatı ve Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan katıldığını kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna’ya silah veren ülkelerin “ateşle oynadığı” belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231229/rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-ukrayna-ihasi-daha-dusuruldu-1079181273.html

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ingiltere, grant shapps, ukrayna, ukrayna krizi