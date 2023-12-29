https://sputniknews.com.tr/20231229/rusyanin-bryansk-bolgesinde-bir-ukrayna-ihasi-daha-dusuruldu-1079181273.html
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı daha düşürüldü
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı daha düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait ikinci insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T21:17+0300
2023-12-29T21:17+0300
2023-12-29T21:17+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna
bryansk
bryansk valiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 18.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yeni saldırı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Bryansk Bölgesi’nde ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, saat 16.20’de bir Ukrayna İHA’sının vurulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231229/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079175736.html
rusya
ukrayna
bryansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, bryansk, bryansk valiliği
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, bryansk, bryansk valiliği
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı daha düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait ikinci insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 18.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yeni saldırı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Bryansk Bölgesi’nde ele geçirdi” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, saat 16.20’de bir Ukrayna İHA’sının vurulduğunu duyurmuştu.