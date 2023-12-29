https://sputniknews.com.tr/20231229/ak-parti-ve-mhp-anlasmaya-vardi-hangi-ilde-kim-aday-cikaracak-1079155830.html

AK Parti ve MHP anlaşmaya vardı: Hangi ilde kim aday çıkaracak?

AK Parti ve MHP anlaşmaya vardı: Hangi ilde kim aday çıkaracak?

AK Parti ve MHP’nin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı’nın işbirliği yapacağı iller açıklandı. 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T06:44+0300

2023-12-29T06:44+0300

2023-12-29T06:44+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

il

şehir

aday

belediye

belediye başkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068872300_0:175:2879:1794_1920x0_80_0_0_c24e7d97949e78b08775f83cd2ca5868.jpg

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerin yoğun mesaisi devam ederken AK Parti ve MHP arasında yapılan iş birliğinin detayları da netleşmeye başladı. AK Parti İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayına destek verecek. Ankara'nın ilçeleri için de benzer bir strateji uygulayan iki partinin kurmayları; Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik'te seçime MHP'nin adayıyla girmeye karar verdi.MHP'nin AK Parti'yi destekleyeceği illerMHP’nin AK Parti’nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği illerAK Parti ise 5 ilde MHP’nin adayını destekleyecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.Partilerin kendi adaylarıyla yarışacağı illerAK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.Erzincan’da AK Parti ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231227/ak-partiden-imamoglu-karsisinda-surpriz-isim-selcuk-bayraktar-istanbuldan-aday-olabilir-1079036084.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), il, şehir, aday, belediye, belediye başkanı