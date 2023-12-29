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İmamoğlu'ndan canlı yayında sert tepki: Programa bağlanmak isteyen kişi polemik yarattı
İmamoğlu'ndan canlı yayında sert tepki: Programa bağlanmak isteyen kişi polemik yarattı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi. Hükümetin konut projelerini eleştiren İmamoğlu'na TOKİ Başkanı Bulut... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T07:25+0300
2023-12-29T07:26+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
belediye başkanı
belediye başkanlığı
canlı yayın
tartışma
tepki
kiptaş
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önümüzdeki seçimde yine CHP adına yarışacak olan Ekrem İmamoğlu gündemdeki konuları Sözcü TV'de değerlendirdi. Uğur Dündar, İpek Özbey ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in sorularını yönelttiği programım moderatörlüğümü Senem Toluay Ilgaz yaptı. İmamoğlu ile llgaz arasındaki gerilim programa damga vurdu.Senem Toluay Ilgaz söz alarak, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz" dedi.'İşine baksın'İmamoğlu bu anonsa tepki gösterdi ve araya girerek şu ifadeleri kullandı;
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, belediye başkanlığı, canlı yayın, tartışma, tepki, kiptaş, ömer bulut, toki
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, belediye başkanlığı, canlı yayın, tartışma, tepki, kiptaş, ömer bulut, toki

İmamoğlu'ndan canlı yayında sert tepki: Programa bağlanmak isteyen kişi polemik yarattı

07:25 29.12.2023 (güncellendi: 07:26 29.12.2023)
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi. Hükümetin konut projelerini eleştiren İmamoğlu'na TOKİ Başkanı Bulut programa katılarak yanıt vermek istedi. Bu anons karşısında sinirlenen İmamoğlu, "Benim muhatabın TOKİ değil" dedi ve tepki göstererek, "Doğru bir yayıncılık politikası değil" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve önümüzdeki seçimde yine CHP adına yarışacak olan Ekrem İmamoğlu gündemdeki konuları Sözcü TV'de değerlendirdi. Uğur Dündar, İpek Özbey ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in sorularını yönelttiği programım moderatörlüğümü Senem Toluay Ilgaz yaptı. İmamoğlu ile llgaz arasındaki gerilim programa damga vurdu.
Senem Toluay Ilgaz söz alarak, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz" dedi.

'İşine baksın'

İmamoğlu bu anonsa tepki gösterdi ve araya girerek şu ifadeleri kullandı;

"Senem hanım kusura bakmayın. TOKİ Başkanı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama, bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürüyle oturur konuşur. İkidir tekrar ediyorsunuz. Yarın bir gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkan Adayı'yla konuşacak kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız onu da söyleyeyim.

Burada bir bakan oturabilir Başbakan oturabilir. KİPTAŞ'ın Genel Müdür onu arayıp bir şey derse anons eder misiniz? Etmezsiniz. Doğru bir yayıncılık politikası değil. Ben eleştirimi yapıyorum. O zaman bir sürü insan daha yazabilir yani. Benim muhatabım TOKİ değil. İkidir açıklama yapıyorsunuz. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Ben kendisini tanımam. Programdan sonra ararsınız Senem Hanım. Teşekkür ediyorum."

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