https://sputniknews.com.tr/20231229/fatih-portakaldan-emekli-zammi-icin-rakam-asgari-ucreti-1-ay-once-soyledim-bunu-da-benden-duyun-1079156848.html
Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'
Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'
2023'ün son günlerinde yaşanan ekonomik hareketlilik devam ediyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından şimdi gözler emekli maaşlarına... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T07:36+0300
2023-12-29T07:36+0300
2023-12-29T07:36+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
fatih portakal
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Devlet memurundan özel sektörüne, esnafından emeklisine kadar herkes 2024'te sahip olacağı maaşı merak ediyor. Kritik eşiklerden asgari ücret belli oldu. Yeni yılda asgari ücret 17 bin 2 lira olacak.Emekli maaşları ne zaman belirlenecek?3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşları da netleşecek. Herkesin merak ettiği soruyla ilgili bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.Daha önce asgari ücret tahminini sık sık yineleyen Portakal bu kez hedefine emekli zamlarını aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce bende duyacak" ifadelerini kullandı.Daha sonra ana haberde emekli zammı konusuna değinen Portakal şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231229/tarihler-belli-oldu-kamu-iscilerine-ek-odeme-resmi-gazetede-1079156006.html
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Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'
2023'ün son günlerinde yaşanan ekonomik hareketlilik devam ediyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından şimdi gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına geldi. "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirdim" diyen Fatih Portakal bu kez 2024 emekli zammı için konuştu.
Devlet memurundan özel sektörüne, esnafından emeklisine kadar herkes 2024'te sahip olacağı maaşı merak ediyor. Kritik eşiklerden asgari ücret belli oldu. Yeni yılda asgari ücret 17 bin 2 lira olacak.
Emekli maaşları ne zaman belirlenecek?
3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşları da netleşecek. Herkesin merak ettiği soruyla ilgili bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.
Daha önce asgari ücret tahminini sık sık yineleyen Portakal bu kez hedefine emekli zamlarını aldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce bende duyacak" ifadelerini kullandı.
Daha sonra ana haberde emekli zammı konusuna değinen Portakal şu açıklamayı yaptı:
"Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı ve 17 bin 2 lira oldu. Şimdi emekliler bekliyor. En önemlisi de 7 bin 500 lira alanlar ne olacak? Yüzde 52-53 aralığında oran veriyorum. O da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişecek. Yüksek alanlara aynı olamayacak. Ben mesela maaşımı söyleyim, yüksek alıyorum; 24 bin lira... Bana yüzde 52-53 yapılmayabilir. Ama yüzde 38'in altında olmayacak. Düşük olanı yukarı çekecekler ama yüksek alanlara kademeli olabilir. "