Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'

Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Bolat açıkladı: Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
63 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:45
45 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
2023 değerlendirmesi ve yeni yılda asgari ücret
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
19:28
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
20:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir robot mühendise saldırdı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231229/fatih-portakaldan-emekli-zammi-icin-rakam-asgari-ucreti-1-ay-once-soyledim-bunu-da-benden-duyun-1079156848.html
Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'
Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'
2023'ün son günlerinde yaşanan ekonomik hareketlilik devam ediyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından şimdi gözler emekli maaşlarına... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T07:36+0300
2023-12-29T07:36+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
fatih portakal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102717/56/1027175613_69:0:1152:609_1920x0_80_0_0_79582c810f27f9b29819231eeb361406.jpg
Devlet memurundan özel sektörüne, esnafından emeklisine kadar herkes 2024'te sahip olacağı maaşı merak ediyor. Kritik eşiklerden asgari ücret belli oldu. Yeni yılda asgari ücret 17 bin 2 lira olacak.Emekli maaşları ne zaman belirlenecek?3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşları da netleşecek. Herkesin merak ettiği soruyla ilgili bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.Daha önce asgari ücret tahminini sık sık yineleyen Portakal bu kez hedefine emekli zamlarını aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce bende duyacak" ifadelerini kullandı.Daha sonra ana haberde emekli zammı konusuna değinen Portakal şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231229/tarihler-belli-oldu-kamu-iscilerine-ek-odeme-resmi-gazetede-1079156006.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102717/56/1027175613_204:0:1016:609_1920x0_80_0_0_7ff07981cb2ea4395b7f0ca5b21dd1d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı
emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı

Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'

07:36 29.12.2023
© Fotoğraf : TwitterFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
2023'ün son günlerinde yaşanan ekonomik hareketlilik devam ediyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından şimdi gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına geldi. "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirdim" diyen Fatih Portakal bu kez 2024 emekli zammı için konuştu.
Devlet memurundan özel sektörüne, esnafından emeklisine kadar herkes 2024'te sahip olacağı maaşı merak ediyor. Kritik eşiklerden asgari ücret belli oldu. Yeni yılda asgari ücret 17 bin 2 lira olacak.

Emekli maaşları ne zaman belirlenecek?

3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşları da netleşecek. Herkesin merak ettiği soruyla ilgili bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.
Daha önce asgari ücret tahminini sık sık yineleyen Portakal bu kez hedefine emekli zamlarını aldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce bende duyacak" ifadelerini kullandı.
Daha sonra ana haberde emekli zammı konusuna değinen Portakal şu açıklamayı yaptı:
"Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı ve 17 bin 2 lira oldu. Şimdi emekliler bekliyor. En önemlisi de 7 bin 500 lira alanlar ne olacak? Yüzde 52-53 aralığında oran veriyorum. O da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişecek. Yüksek alanlara aynı olamayacak. Ben mesela maaşımı söyleyim, yüksek alıyorum; 24 bin lira... Bana yüzde 52-53 yapılmayabilir. Ama yüzde 38'in altında olmayacak. Düşük olanı yukarı çekecekler ama yüksek alanlara kademeli olabilir. "
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
EKONOMİ
Tarihler belli oldu: Kamu işçilerine ek ödeme Resmi Gazete'de
07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала