https://sputniknews.com.tr/20231229/fatih-portakaldan-emekli-zammi-icin-rakam-asgari-ucreti-1-ay-once-soyledim-bunu-da-benden-duyun-1079156848.html

Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'

Fatih Portakal'dan emekli zammı için rakam: 'Asgari ücreti 1 ay önce söyledim, bunu da benden duyun'

2023'ün son günlerinde yaşanan ekonomik hareketlilik devam ediyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından şimdi gözler emekli maaşlarına... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T07:36+0300

2023-12-29T07:36+0300

2023-12-29T07:36+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

fatih portakal

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Devlet memurundan özel sektörüne, esnafından emeklisine kadar herkes 2024'te sahip olacağı maaşı merak ediyor. Kritik eşiklerden asgari ücret belli oldu. Yeni yılda asgari ücret 17 bin 2 lira olacak.Emekli maaşları ne zaman belirlenecek?3 Ocak'ta enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşları da netleşecek. Herkesin merak ettiği soruyla ilgili bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi.Daha önce asgari ücret tahminini sık sık yineleyen Portakal bu kez hedefine emekli zamlarını aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim. İsabetli bir öngörüde bulunmuşum. Ve bir emekli olarak dün gece, “Bize ne zam yapılır?” diye düşündüm. Alo malo filan derken, bir şeylere ulaştım. Emekliye zam ne olacak? Tek oran mı, kademeli oran mı? En düşük rakam ne olabilir? Kusura bakmayın iktidar, emekliler sizden önce bende duyacak" ifadelerini kullandı.Daha sonra ana haberde emekli zammı konusuna değinen Portakal şu açıklamayı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20231229/tarihler-belli-oldu-kamu-iscilerine-ek-odeme-resmi-gazetede-1079156006.html

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