https://sputniknews.com.tr/20231229/tarihler-belli-oldu-kamu-iscilerine-ek-odeme-resmi-gazetede-1079156006.html

Tarihler belli oldu: Kamu işçilerine ek ödeme Resmi Gazete'de

Tarihler belli oldu: Kamu işçilerine ek ödeme Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T07:00+0300

2023-12-29T07:00+0300

2023-12-29T07:00+0300

ekonomi

resmî gazete

kamu

kamu görevlisi

kamu personeli

ek ödenek

ödeme

tarih

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Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tarih belli olduKarara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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resmî gazete, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, ek ödenek, ödeme, tarih