https://sputniknews.com.tr/20231229/tarihler-belli-oldu-kamu-iscilerine-ek-odeme-resmi-gazetede-1079156006.html
Tarihler belli oldu: Kamu işçilerine ek ödeme Resmi Gazete'de
Tarihler belli oldu: Kamu işçilerine ek ödeme Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T07:00+0300
2023-12-29T07:00+0300
2023-12-29T07:00+0300
ekonomi
resmî gazete
kamu
kamu görevlisi
kamu personeli
ek ödenek
ödeme
tarih
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Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tarih belli olduKarara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ak-parti-ve-mhp-anlasmaya-vardi-hangi-ilde-kim-aday-cikaracak-1079155830.html
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resmî gazete, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, ek ödenek, ödeme, tarih
resmî gazete, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, ek ödenek, ödeme, tarih
Tarihler belli oldu: Kamu işçilerine ek ödeme Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek.
Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.