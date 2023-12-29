https://sputniknews.com.tr/20231229/1-ocaktan-itibaren-kkm-hesabi-acilamayacak-1079171420.html
1 Ocak'tan itibaren KKM hesabı açılamayacak
1 Ocak'tan itibaren KKM hesabı açılamayacak
1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T15:21+0300
2023-12-29T15:21+0300
2023-12-29T16:00+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
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1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek
https://sputniknews.com.tr/20230902/kkm-hesaplarinda-8-ay-sonra-ilk-dusus-1075122011.html
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kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı mevduat (kkm)
1 Ocak'tan itibaren KKM hesabı açılamayacak
15:21 29.12.2023 (güncellendi: 16:00 29.12.2023)
1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek
1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.
Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek