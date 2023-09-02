https://sputniknews.com.tr/20230902/kkm-hesaplarinda-8-ay-sonra-ilk-dusus-1075122011.html

KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş

KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüşle 3 trilyon 368 milyar TL'ye geriledi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T02:28+0300

2023-09-02T02:28+0300

2023-09-02T02:28+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

banka

banka hesabı

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Kur korumalı mevduat hesaplarında ocak ayından bu yana ilk kez düşüş görüldü.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüş kaydetti. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 3 trilyon 368 milyar 652 bin TL'ye geriledi.NTV'nin aktardığına göre dolar cinsinden bakıldığında KKM büyüklüğü 124,3 milyar dolar oldu.Merkez Bankası’ndan azaltma adımıMerkez Bankası, KKM hesaplarının TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirlemiş ve ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adım atmıştı.TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirlemişti.KKM uygulaması Aralık 2021'de dövizde görülen aşırı oynaklık sonrasında devreye girmişti.

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kur korumalı mevduat (kkm), banka, banka hesabı