https://sputniknews.com.tr/20231228/asgari-ucret-neden-17-bin-tl-degil-de-17-bin2-tl-1079152372.html

Asgari ücret neden 17 bin TL değil de 17 bin 2 TL?

Asgari ücret neden 17 bin TL değil de 17 bin 2 TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın net asgari ücretin 17.002 TL'ye çıkartıldığı açıklamasının ardından sosyal medyada "Neden 2 TL?" tartışması... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

vedat işıkhan

tl

tl

tl

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2023 yılında uygulanacak asgari ücret oy çokluğuyla kabul edildi. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalif kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 17.002 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın çıklamasının ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Asgari ücretteki 2 TL’nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları 2 TL’lik küsuratla ilgili espriler paylaştılar.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, asgari ücrette 2 TL’nin yanında aslında kuruşluk küsuratın da bulunduğunu, bunun bir mantığı olduğunu da belirterek, “Yeni asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,13 TL olacak” dedi.Neden 2 TL?Kıvanç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231227/yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-belli-oldu-1079090458.html

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asgari ücret neden 17.000 tl değil de 17.002 tl? asgari ücretteki 2 tl neden? 2 tl'nın mantığı ne? asgari ücrette neden küsurat var? asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücretteki 2 tl ne?