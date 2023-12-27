https://sputniknews.com.tr/20231227/yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-belli-oldu-1079090458.html
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu
Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T22:02+0300
2023-12-27T22:02+0300
2023-12-27T22:03+0300
türkiye
ekonomi
vedat işıkhan
asgari ücret
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
siyasi geçiş konseyi (sgk)
sgk
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231227/bakan-isikhan-asgari-ucretle-ilgili-aciklama-yapacak-1079075098.html
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asgari ücret ne kadar olacak? asgari ücret açıklandı mı? kim asgari ücreti açıkladı, asgari ücrette son durum, asgari ücretin maliyeti ne kadar? asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? brüt asgari ücret, net asgari ve asgari ücretin sgk primi ne kadar?
asgari ücret ne kadar olacak? asgari ücret açıklandı mı? kim asgari ücreti açıkladı, asgari ücrette son durum, asgari ücretin maliyeti ne kadar? asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? brüt asgari ücret, net asgari ve asgari ücretin sgk primi ne kadar?
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu
22:02 27.12.2023 (güncellendi: 22:03 27.12.2023)
Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.
Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.