https://sputniknews.com.tr/20231227/yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-belli-oldu-1079090458.html

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu

Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T22:02+0300

2023-12-27T22:02+0300

2023-12-27T22:03+0300

türkiye

ekonomi

vedat işıkhan

asgari ücret

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

siyasi geçiş konseyi (sgk)

sgk

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231227/bakan-isikhan-asgari-ucretle-ilgili-aciklama-yapacak-1079075098.html

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