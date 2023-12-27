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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/zaharova-borrellin-rusyaya-karsi-seferberlik-cagrisi-irkciligin-tezahuru-1079041217.html
Zaharova: Borrell'in Rusya'ya karşı seferberlik çağrısı ırkçılığın tezahürü
Zaharova: Borrell'in Rusya'ya karşı seferberlik çağrısı ırkçılığın tezahürü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB diplomatik şefi Josep Borrell'in "Birlik seferber olamazsa Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip gelecek"... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T14:25+0300
2023-12-27T14:25+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
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İngiliz The Guardian’a verdiği demecinde, Rusya'nın Avrupa demokrasisini tehdit ettiğini iddia eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in birliğe hitaben yaptığı ‘Rusya’ya karşı harekete geçme’ çağrısını basın toplantısında değerlendiren Mariya Zaharova, “Bu, ırkçı ve milliyetçi ideolojinin unsurlarını açıkça dile getiren düşük bilgi birikime sahip bir kişinin beyanıdır" diye konuştu.Zaharova, ayrıca Borrell’in daha geçen yıl Belçika'nın Brugge kentinde Avrupa Diplomatik Akademisi'nin açılışındaki konuşmasında, birliği güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise vahşi bir ormana benzeten ırkçı söylemi ile dünya çapında zaten meşhur olduğunu hatırlatarak, “Büyük güç olarak nitelendirdiği ülkemizle ilgili mevcut açıklama ancak tam anlamıyla açık bir kıskançlık olarak tanımlanabilir” diye ekledi.Borrell, Guardian’a “Avrupa Birliği, seferber olamaz ve tüm yeteneklerini harekete geçirmezse Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip gelecek” ifadelerini kullanmıştı.Rusya'yı Avrupa'yı tehdit eden ‘büyük güç’ olarak nitelendiren AB diplomasi şefi Borrell, “Rotamızı hızla değiştirmez ve tüm yeteneklerimizi seferber etmezsek bu, Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Ukrayna'daki savaşı kazanmasına olanak tanıyacaktır. Rusya Avrupa demokrasinini tehdit etmektedir, yalnızca Ukrayna’yı değil” diye ekledi.“Önemli olan, Rusya'nın savaşı kazanmasını önlemek için neler yapabileceğimizdir. Ne yapmaya hazırız? Gerçekten gereken her şeyi yapmaya hazır mıyız? Kendimize sormamız gereken soru bu” diye konuşan Borrell, Rusya'nın ‘sınırlı bir bölgesel zaferle’ yetinmeyeceği görüşünü de dile getirdi.Borrell, Ukrayna’daki durumla ilgili değerlendirmesini, "Dolayısıyla uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlanmamız gerekiyor" diye bitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/borrellden-abdye-sitem-biz-daha-fazla-yardim-ettik-1078649623.html
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josep borrell, avrupa birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, bahçe, orman
josep borrell, avrupa birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, bahçe, orman

Zaharova: Borrell'in Rusya'ya karşı seferberlik çağrısı ırkçılığın tezahürü

14:25 27.12.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB diplomatik şefi Josep Borrell'in "Birlik seferber olamazsa Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip gelecek" ifadelerinin ırkçılık ve milliyetçiliğin tezahürü olduğunu söyledi.
İngiliz The Guardian’a verdiği demecinde, Rusya'nın Avrupa demokrasisini tehdit ettiğini iddia eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in birliğe hitaben yaptığı ‘Rusya’ya karşı harekete geçme’ çağrısını basın toplantısında değerlendiren Mariya Zaharova, “Bu, ırkçı ve milliyetçi ideolojinin unsurlarını açıkça dile getiren düşük bilgi birikime sahip bir kişinin beyanıdır" diye konuştu.
Zaharova, ayrıca Borrell’in daha geçen yıl Belçika'nın Brugge kentinde Avrupa Diplomatik Akademisi'nin açılışındaki konuşmasında, birliği güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise vahşi bir ormana benzeten ırkçı söylemi ile dünya çapında zaten meşhur olduğunu hatırlatarak, “Büyük güç olarak nitelendirdiği ülkemizle ilgili mevcut açıklama ancak tam anlamıyla açık bir kıskançlık olarak tanımlanabilir” diye ekledi.
Borrell, Guardian’a “Avrupa Birliği, seferber olamaz ve tüm yeteneklerini harekete geçirmezse Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip gelecek” ifadelerini kullanmıştı.
Rusya'yı Avrupa'yı tehdit eden ‘büyük güç’ olarak nitelendiren AB diplomasi şefi Borrell, “Rotamızı hızla değiştirmez ve tüm yeteneklerimizi seferber etmezsek bu, Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Ukrayna'daki savaşı kazanmasına olanak tanıyacaktır. Rusya Avrupa demokrasinini tehdit etmektedir, yalnızca Ukrayna’yı değil” diye ekledi.
Önemli olan, Rusya'nın savaşı kazanmasını önlemek için neler yapabileceğimizdir. Ne yapmaya hazırız? Gerçekten gereken her şeyi yapmaya hazır mıyız? Kendimize sormamız gereken soru bu” diye konuşan Borrell, Rusya'nın ‘sınırlı bir bölgesel zaferle’ yetinmeyeceği görüşünü de dile getirdi.
Borrell, Ukrayna’daki durumla ilgili değerlendirmesini, "Dolayısıyla uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazırlanmamız gerekiyor" diye bitirdi.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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20 Aralık, 16:06
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