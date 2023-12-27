https://sputniknews.com.tr/20231227/ukrayna-24-subat-2022den-bu-yana-batidan-736-milyar-dolar-mali-yardim-aldi-1079057748.html

Ukrayna 24 Şubat 2022'den bu yana Batı'dan 73.6 milyar dolar mali yardım aldı

Ukrayna 24 Şubat 2022'den bu yana Batı'dan 73.6 milyar dolar mali yardım aldı

Ukrayna Meclisi (Verkhovna Rada) Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, ülkenin 24 Şubat 2022'den bu yana Batılı müttefiklerinden mali yardım adı altında 73.6 milyar... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T17:15+0300

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Telegram hesabında paylaştığı mesajında, “Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna, uluslararası ortaklardan devlet bütçesine 73.6 milyar dolar aktardı” diyen Jeleznyak, bu paranın 42.5 milyar dolarının bu yıl için verildiğini vurguladı.Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Batılı ülkelerin yeni yardım tahsis etmemesi halinde, yetkililerin 1 milyon 400 bin öğretmen ve yaklaşık 500 bin devlet memurunun maaşlarını ödemeyi geciktirebileceğini söylemişti.Daha önce Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, ülke yetkililerinin Batı'dan gelecek yıl için dış yardım taleplerini 41 milyar dolardan 37 milyar doların üzerine düşürdüğünü belirtirken, ayrıca Ukrayna'yı savaşa hazır hale getirmek için kamu tüketiminin ‘birkaç kat’ sınırlanması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna'nın 2024 yılı devlet bütçesi 43.5 milyar dolarlık açık içerirken, belgeye göre ülkenin dış borçlanmasının 41 milyar dolar olması gerekiyor.Ancak bütçenin Batılı ortakların sağlamaya hazır olduğundan daha fazla gider içerdiği tahmin edilirken, son günlerde bu endişeler, geçen haftaki Avrupa Birliği Zirvesi’ndeki liderlerin Ukrayna'ya dört yıllık destek programı kapsamında 50 milyar euro tahsis etme konusunu çözememesi ve ABD Kongresi'nin Kiev için 61 milyar dolarlık yardım paketini hala onaylamamış olması nedeniyle daha da artıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231218/pentagonden-abd-kongresine-rapor-ukraynaya-ayrilan-fon-30-aralikta-bitiyor-1078586040.html

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