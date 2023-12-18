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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/pentagonden-abd-kongresine-rapor-ukraynaya-ayrilan-fon-30-aralikta-bitiyor-1078586040.html
Pentagon’den ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
Pentagon’den ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ABD Kongresi’ne gönderilen mektupta, Ukrayna’ya verilen silahların yerine yenilerinin alımı için ayrılan paranın 30... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T23:23+0300
2023-12-18T23:23+0300
ukrayna krizi
pentagon
abd
ukrayna
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Bloomberg’in haberinde, “Pentagon, Kongre’nin yeni finansmana onay vermemesi durumunda, Ukrayna’ya gönderilen silahın ikam edilmesi için gereken paranın 30 Aralık’ta biteceğini açıkladı” ifadesine yer verildi.Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın ilk kez Ukrayna’ya destek fonunun biteceği gün için net tarih verdiği kaydedildi.Bütçede kalan 1 milyar 70 milyon dolarlık fon karşılığında çeşitli silah ve donanımın alınması planlanıyor. Bu miktarın 635 milyon dolarlık kısmı füze ve 210 milyon dolar 155 mm M795 mermilerinin alımın gidecek, 129 milyon dolar da ABD Donanması için gizli finansmana yönlendirilecek.Mektupta, “Bu paralar biter bitmez Bakanlık, Ukrayna’nın güvenliğine yardım için mevcut finansmanı tüketmiş olacak” diye kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/ab-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-onayladi-1078583195.html
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pentagon, abd, ukrayna, fon
pentagon, abd, ukrayna, fon

Pentagon’den ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor

23:23 18.12.2023
© AP Photo / J. Scott ApplewhitePentagon, ABD bayrağı
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ABD Kongresi’ne gönderilen mektupta, Ukrayna’ya verilen silahların yerine yenilerinin alımı için ayrılan paranın 30 Aralık’ta biteceği belirtildi.
Bloomberg’in haberinde, “Pentagon, Kongre’nin yeni finansmana onay vermemesi durumunda, Ukrayna’ya gönderilen silahın ikam edilmesi için gereken paranın 30 Aralık’ta biteceğini açıkladı” ifadesine yer verildi.
Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın ilk kez Ukrayna’ya destek fonunun biteceği gün için net tarih verdiği kaydedildi.
Bütçede kalan 1 milyar 70 milyon dolarlık fon karşılığında çeşitli silah ve donanımın alınması planlanıyor. Bu miktarın 635 milyon dolarlık kısmı füze ve 210 milyon dolar 155 mm M795 mermilerinin alımın gidecek, 129 milyon dolar da ABD Donanması için gizli finansmana yönlendirilecek.
Mektupta, “Bu paralar biter bitmez Bakanlık, Ukrayna’nın güvenliğine yardım için mevcut finansmanı tüketmiş olacak” diye kaydedildi.
Avrupa Birliği AB Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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