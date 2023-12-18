https://sputniknews.com.tr/20231218/pentagonden-abd-kongresine-rapor-ukraynaya-ayrilan-fon-30-aralikta-bitiyor-1078586040.html

Pentagon’den ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor

Pentagon’den ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ABD Kongresi’ne gönderilen mektupta, Ukrayna’ya verilen silahların yerine yenilerinin alımı için ayrılan paranın 30... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T23:23+0300

2023-12-18T23:23+0300

2023-12-18T23:23+0300

ukrayna krizi

pentagon

abd

ukrayna

fon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/02/1043138013_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_d230b61947340419bd77df3c0628633f.jpg

Bloomberg’in haberinde, “Pentagon, Kongre’nin yeni finansmana onay vermemesi durumunda, Ukrayna’ya gönderilen silahın ikam edilmesi için gereken paranın 30 Aralık’ta biteceğini açıkladı” ifadesine yer verildi.Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın ilk kez Ukrayna’ya destek fonunun biteceği gün için net tarih verdiği kaydedildi.Bütçede kalan 1 milyar 70 milyon dolarlık fon karşılığında çeşitli silah ve donanımın alınması planlanıyor. Bu miktarın 635 milyon dolarlık kısmı füze ve 210 milyon dolar 155 mm M795 mermilerinin alımın gidecek, 129 milyon dolar da ABD Donanması için gizli finansmana yönlendirilecek.Mektupta, “Bu paralar biter bitmez Bakanlık, Ukrayna’nın güvenliğine yardım için mevcut finansmanı tüketmiş olacak” diye kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231218/ab-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-onayladi-1078583195.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, abd, ukrayna, fon