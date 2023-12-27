https://sputniknews.com.tr/20231227/rusyadan-turkiyedeki-dogalgaz-merkezine-iliskin-aciklama-tarih-verildi-1079025524.html

Rusya'dan Türkiye'deki doğalgaz merkezine ilişkin açıklama: Tarih verildi

Rusya'dan Türkiye'deki doğalgaz merkezine ilişkin açıklama: Tarih verildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasını öngören projenin yol haritasının yakında onaylanacağını ve projenin... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T11:20+0300

2023-12-27T11:20+0300

2023-12-27T11:57+0300

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Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Novak, Türk tarafıyla projenin yol haritasının hazırlanması konusunda mutabakat sağladıklarını ve çok yakın bir zamanda bunun yol haritasının onaylanacağını söyledi.Onaylanacak yol haritası kapsamında projenin yapımına başlanmasını sağlamak için faaliyetlere devam edeceklerini belirten Novak, "Türk ortaklarımız yakında St. Petersburg'u ziyaret ederek bu konudaki deneyimimizi inceleyecek. Bu deneyimin, Türkiye topraklarında elektronik platformun ve transfer merkezinin oluşturulması için gerekeceğinden eminim. Önümüzdeki yıl projenin yapımına başlanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Projenin güneydoğu Avrupa'ya gönderilecek gazın fiyatının Türkiye topraklarında belirlenmesi için elektronik platform kurulmasını öngören çok perspektifli bir çalışma olduğunu kaydeden Novak, Türkiye'nin Avrupa'ya çeşitli kaynaklardan gaz tedariki için bir transit güzergahı olduğuna da dikkat çekti.Novak, Rusya'nın, Rus enerji şirketi Gazprom'un St. Petersburg'daki elektronik platformda fiyatların belirlenmesi konusunda başarılı bir deneyime sahip olduğunu kaydederek bu deneyimin kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.Ekim 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen sabotajlar sonucu patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti.Söz konusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmiş ve liderler, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirmişti.'Avrupa'ya petrol sevkiyatının payını yüzde 4'e kadar düşürdük'Novak, Rossiya-24'e demecinde Avrupa'ya petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının toplam ihracattaki payına ilişkin verileri de paylaştı.Rusya'nın önceden Avrupa'ya gönderdiği petrol ve petrol ürünlerinin toplam ihracattaki payının yüzde 40-50 düzeyinde olduğunu anımsatan Novak, bu yılın sonu itibarıyla bu rakamın yüzde 4-5'lere kadar gerilemesini beklediklerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-rusya-turkiye-iliskileri-enerji-isbirligi-dahil-iyi-duzeyde-1078069094.html

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türkiye, doğalgaz, rusya, gaz, enerji, aleksandr novak, avrupa, ihracat