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https://sputniknews.com.tr/20230913/-turkiyede-dogalgaz-dagitim-merkezi-projesi-kisa-surede-uygulamaya-konabilir-1075448100.html
‘Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi projesi kısa sürede uygulamaya konabilir’
‘Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi projesi kısa sürede uygulamaya konabilir’
Rusya Enerji Güvenliği Ulusal Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi yapım projesinin büyük umutlar vaat ettiğini, lakin... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T16:39+0300
2023-09-13T16:39+0300
görüş
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
aleksey grivaç
proje
doğalgaz hubı
merkez
gazprom
türkiye
rusya
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Rusya’nın önerdiği doğalgaz dağıtım merkezi projesi kapsamında, Türkiye’nin piyasada arz ve talebi incelemeye başladığı bildirildi. Daha önce Gazprom, Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin yapımıyla ilgili yol haritası taslağını BOTAŞ’a sundu.Rusya Enerji Güvenliği Ulusal Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e açıklamasında, doğalgaz dağıtım merkezi projesinin mevcut koşullar ve yaşanan sorunlar bağlamında hayata geçirilme olasılığını değerlendirdi.Grivaç, “Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin yapım projesinin büyük umutlar vaat ettiği açık. Lakin bu projenin hayata geçirilmesi siyasi, hukuki ve altyapısal olmak üzere birçok faktöre bağlı. Bugün herkes şunu çok iyi biliyor ki, Avrupa’da belli bir gaz açığı oluştu ve piyasa tüm ek hacimleri memnuniyetle karşılayacak. Öte yandan Türkiye’de şimdiden transfer işlemleri ve Avrupalı alıcıların Türkiye’de altyapı rezervasyonu yapması gibi doğalgaz dağıtım merkezinin bazı unsurları çalışıyor. Bunlar, doğalgaz dağıtım merkezinin başarılı bir şekilde uygulanması için uygun koşullar yaratıyor” ifadesini kullandı.Rus uzmanın tahminlerine göre, Türkiye ve Rusya’nın bu merkez sayesinde elde edebilecekleri faydalar dikkate alınırsa projeyle ilgili somut çalışmalar en kısa sürede başlayabilir:
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, aleksey grivaç, proje, doğalgaz hubı, merkez, gazprom, türkiye, rusya, rus doğal gazı, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), ekonomi, anlaşma, işbirliği

‘Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi projesi kısa sürede uygulamaya konabilir’

16:39 13.09.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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Rusya Enerji Güvenliği Ulusal Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi yapım projesinin büyük umutlar vaat ettiğini, lakin siyasi, hukuki ve altyapısal faktörlere bağlı olduğunu belirtti.
Rusya’nın önerdiği doğalgaz dağıtım merkezi projesi kapsamında, Türkiye’nin piyasada arz ve talebi incelemeye başladığı bildirildi. Daha önce Gazprom, Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin yapımıyla ilgili yol haritası taslağını BOTAŞ’a sundu.
Rusya Enerji Güvenliği Ulusal Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e açıklamasında, doğalgaz dağıtım merkezi projesinin mevcut koşullar ve yaşanan sorunlar bağlamında hayata geçirilme olasılığını değerlendirdi.
Grivaç, “Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin yapım projesinin büyük umutlar vaat ettiği açık. Lakin bu projenin hayata geçirilmesi siyasi, hukuki ve altyapısal olmak üzere birçok faktöre bağlı. Bugün herkes şunu çok iyi biliyor ki, Avrupa’da belli bir gaz açığı oluştu ve piyasa tüm ek hacimleri memnuniyetle karşılayacak. Öte yandan Türkiye’de şimdiden transfer işlemleri ve Avrupalı alıcıların Türkiye’de altyapı rezervasyonu yapması gibi doğalgaz dağıtım merkezinin bazı unsurları çalışıyor. Bunlar, doğalgaz dağıtım merkezinin başarılı bir şekilde uygulanması için uygun koşullar yaratıyor” ifadesini kullandı.
Rus uzmanın tahminlerine göre, Türkiye ve Rusya’nın bu merkez sayesinde elde edebilecekleri faydalar dikkate alınırsa projeyle ilgili somut çalışmalar en kısa sürede başlayabilir:
“Türkiye, bu projenin hayata geçirilmesine büyük ilgi duyuyor. Elde edeceği fayda ortada, zira gaz dağıtımı ve fiyatlandırmadaki rolü artacak. Ülkenin enerji güvenliği de artacak. Avrupa’ya yapılan doğrudan ihracatta geçen yılın ikinci yarısında yaşanan düşüş göz önüne alındığında Rusya da piyasaya gaz arzını artırmak istiyor. Dolayısıyla ülke liderlerinin, ticaret merkezinin kurumsallaşmasına yönelik ortak çalışmaların hızlandırılması emrini vermek için haklı nedenleri var. Bu şartlarda, projenin kısa sürede uygulamaya konması yönelik somut çalışmalar göreceğimizi tahmin edebiliriz.”
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