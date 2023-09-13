https://sputniknews.com.tr/20230913/-turkiyede-dogalgaz-dagitim-merkezi-projesi-kisa-surede-uygulamaya-konabilir-1075448100.html

‘Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi projesi kısa sürede uygulamaya konabilir’

‘Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi projesi kısa sürede uygulamaya konabilir’

Rusya Enerji Güvenliği Ulusal Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi yapım projesinin büyük umutlar vaat ettiğini, lakin... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T16:39+0300

2023-09-13T16:39+0300

2023-09-13T16:39+0300

görüş

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

aleksey grivaç

proje

doğalgaz hubı

merkez

gazprom

türkiye

rusya

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Rusya’nın önerdiği doğalgaz dağıtım merkezi projesi kapsamında, Türkiye’nin piyasada arz ve talebi incelemeye başladığı bildirildi. Daha önce Gazprom, Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin yapımıyla ilgili yol haritası taslağını BOTAŞ’a sundu.Rusya Enerji Güvenliği Ulusal Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e açıklamasında, doğalgaz dağıtım merkezi projesinin mevcut koşullar ve yaşanan sorunlar bağlamında hayata geçirilme olasılığını değerlendirdi.Grivaç, “Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezinin yapım projesinin büyük umutlar vaat ettiği açık. Lakin bu projenin hayata geçirilmesi siyasi, hukuki ve altyapısal olmak üzere birçok faktöre bağlı. Bugün herkes şunu çok iyi biliyor ki, Avrupa’da belli bir gaz açığı oluştu ve piyasa tüm ek hacimleri memnuniyetle karşılayacak. Öte yandan Türkiye’de şimdiden transfer işlemleri ve Avrupalı alıcıların Türkiye’de altyapı rezervasyonu yapması gibi doğalgaz dağıtım merkezinin bazı unsurları çalışıyor. Bunlar, doğalgaz dağıtım merkezinin başarılı bir şekilde uygulanması için uygun koşullar yaratıyor” ifadesini kullandı.Rus uzmanın tahminlerine göre, Türkiye ve Rusya’nın bu merkez sayesinde elde edebilecekleri faydalar dikkate alınırsa projeyle ilgili somut çalışmalar en kısa sürede başlayabilir:

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