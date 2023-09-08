https://sputniknews.com.tr/20230908/lavrov-turkakim-ve-mavi-akim-boru-hatlarini-patlatma-girisimlerini-ortaya-koyan-bilgilere-sahibiz-1075300734.html
Lavrov: TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimlerini ortaya koyan bilgilere sahibiz
Lavrov: TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimlerini ortaya koyan bilgilere sahibiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Akım boru hatlarında yaşandığı gibi Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T15:14+0300
2023-09-08T15:14+0300
2023-09-08T15:26+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
türkiye
türkakım
mavi akım
doğalgaz
sabotaj
saldırı
boru hattı
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Lavrov, Bangladeş'teki temasları sırasında Rusya'nın Dakka Büyükelçiliği'nde Bangladeş Sovyet ve Rus Üniversiteleri Mezunlar Derneği'nin temsilcileriyle bir araya geldi.Batı'nın Rusya'dan tahıl ihracatına yeniden izin vermesini talep ettiğine dikkat çeken Lavrov, "Biz onları yasaklamıyoruz, sadece onları açık olduğu dönemde hem askeri hem sivil gemilerimize saldırmak için suüstü ve sualtı araçlar yollamak amacıyla kullanılan insani koridorlardan geçirmeyeceğiz" dedi.'TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimlerini ortaya koyan bilgilere sahibiz'Saldırıların hedefinde TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının uzandığı güzergahta devriye görevi yürüten savaş gemilerinin de bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Karadeniz'in bu bölgesinde devriye faaliyetlerine başladılar, zira Kuzey Akım boru hatlarını patlattıkları gibi TürkAkım ve Mavi Akım'ın da patlatılmaya çalışıldığına dair bilgi mevcut" ifadelerini kullandı.'Enerji krizinin sebebini Ukrayna krizi olarak gösterenler yalan söylüyor'Lavrov, Batılı ülkelerin yaşanan enerji krizinin sebebi olarak Ukrayna'da cereyan eden olayları göstermesini de eleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-disisleri-bakani-lavrov-g20-zirvesi-icin-yeni-delhide-dans-ve-muzikle-karsilandi-1075299856.html
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sergey lavrov, rusya, türkiye, türkakım, mavi akım, doğalgaz, sabotaj, saldırı, boru hattı, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, kuzey akım, enerji krizi
sergey lavrov, rusya, türkiye, türkakım, mavi akım, doğalgaz, sabotaj, saldırı, boru hattı, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, kuzey akım, enerji krizi
Lavrov: TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimlerini ortaya koyan bilgilere sahibiz
15:14 08.09.2023 (güncellendi: 15:26 08.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Akım boru hatlarında yaşandığı gibi Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimleri olduğunu gösteren bilgilere sahip olduklarını söyledi.
Lavrov, Bangladeş'teki temasları sırasında Rusya'nın Dakka Büyükelçiliği'nde Bangladeş Sovyet ve Rus Üniversiteleri Mezunlar Derneği'nin temsilcileriyle bir araya geldi.
Batı'nın Rusya'dan tahıl ihracatına yeniden izin vermesini talep ettiğine dikkat çeken Lavrov, "Biz onları yasaklamıyoruz, sadece onları açık olduğu dönemde hem askeri hem sivil gemilerimize saldırmak için suüstü ve sualtı araçlar yollamak amacıyla kullanılan insani koridorlardan geçirmeyeceğiz" dedi.
'TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimlerini ortaya koyan bilgilere sahibiz'
Saldırıların hedefinde TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının uzandığı güzergahta devriye görevi yürüten savaş gemilerinin de bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Karadeniz'in bu bölgesinde devriye faaliyetlerine başladılar, zira Kuzey Akım boru hatlarını patlattıkları gibi TürkAkım ve Mavi Akım'ın da patlatılmaya çalışıldığına dair bilgi mevcut" ifadelerini kullandı.
'Enerji krizinin sebebini Ukrayna krizi olarak gösterenler yalan söylüyor'
Lavrov, Batılı ülkelerin yaşanan enerji krizinin sebebi olarak Ukrayna'da cereyan eden olayları göstermesini de eleştirdi.