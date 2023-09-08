https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-disisleri-bakani-lavrov-g20-zirvesi-icin-yeni-delhide-dans-ve-muzikle-karsilandi-1075299856.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 zirvesi için Yeni Delhi'de: Dans ve müzikle karşılandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 zirvesi için Yeni Delhi'de: Dans ve müzikle karşılandı

G20 Liderler zirvesi için Hindistan'ın Yeni Delhi şehrine varan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, havaalanında müzik ve dans gösterileri ile karşılandı. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T14:35+0300

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sergey lavrov

dünya

rusya

yeni delhi

g20

g20 liderler zirvesi

g20 zirvesi

hindistan

uçak

konuşma

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye vardı. Lavrov, 9-10 Eylül'de gerçekleşecek G20 zirvesi toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına Rus heyetine başkanlık ediyor. Bu arada Lavrov, uçağından indiği sırada Hindistan'a ait geleneksel müzik ve dans gösterileri ile karşılandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, 9 Eylül'de 'Tek Gezegen' ve 10 Eylül'de 'Tek Gelecek' başlıklı iki genel oturumda konuşacak. Lavrov'un zirve marjında bir dizi ikili görüşme yapması planlanıyor ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un kimlerle görüşeceğini belirtmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-g-20-liderler-zirvesine-katilmak-uzere-hindistana-gitti-1075294924.html

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