https://sputniknews.com.tr/20230908/rusya-disisleri-bakani-lavrov-g20-zirvesi-icin-yeni-delhide-dans-ve-muzikle-karsilandi-1075299856.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 zirvesi için Yeni Delhi'de: Dans ve müzikle karşılandı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 zirvesi için Yeni Delhi'de: Dans ve müzikle karşılandı
G20 Liderler zirvesi için Hindistan'ın Yeni Delhi şehrine varan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, havaalanında müzik ve dans gösterileri ile karşılandı. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T14:35+0300
2023-09-08T14:35+0300
2023-09-08T14:35+0300
sergey lavrov
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g20 liderler zirvesi
g20 zirvesi
hindistan
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konuşma
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye vardı. Lavrov, 9-10 Eylül'de gerçekleşecek G20 zirvesi toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına Rus heyetine başkanlık ediyor. Bu arada Lavrov, uçağından indiği sırada Hindistan'a ait geleneksel müzik ve dans gösterileri ile karşılandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, 9 Eylül'de 'Tek Gezegen' ve 10 Eylül'de 'Tek Gelecek' başlıklı iki genel oturumda konuşacak. Lavrov'un zirve marjında bir dizi ikili görüşme yapması planlanıyor ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un kimlerle görüşeceğini belirtmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-g-20-liderler-zirvesine-katilmak-uzere-hindistana-gitti-1075294924.html
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sergey lavrov, rusya, yeni delhi, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, hindistan, uçak, konuşma, mariya zaharova, ekonomi
sergey lavrov, rusya, yeni delhi, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, hindistan, uçak, konuşma, mariya zaharova, ekonomi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 zirvesi için Yeni Delhi'de: Dans ve müzikle karşılandı
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G20 Liderler zirvesi için Hindistan'ın Yeni Delhi şehrine varan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, havaalanında müzik ve dans gösterileri ile karşılandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye vardı. Lavrov, 9-10 Eylül'de gerçekleşecek G20 zirvesi toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına Rus heyetine başkanlık ediyor. Bu arada Lavrov, uçağından indiği sırada Hindistan'a ait geleneksel müzik ve dans gösterileri ile karşılandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, 9 Eylül'de 'Tek Gezegen' ve 10 Eylül'de 'Tek Gelecek' başlıklı iki genel oturumda konuşacak. Lavrov'un zirve marjında bir dizi ikili görüşme yapması planlanıyor ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un kimlerle görüşeceğini belirtmedi.