https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-g-20-liderler-zirvesine-katilmak-uzere-hindistana-gitti-1075294924.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Hindistan'a gitti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T12:03+0300

2023-09-08T12:03+0300

2023-09-08T12:03+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

hindistan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRK" uçağıyla saat 11.05'te Esenboğa Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etti.Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve diğer yetkililer uğurladı.Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hususları muhataplarıyla paylaşacak.Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili attığı adımları liderlere anlatacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek.

https://sputniknews.com.tr/20230906/orta-vadeli-program-aciklaniyor-1075239029.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hindistan