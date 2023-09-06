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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin sunumunu gerçekleştirdi ve "Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65. Ancak bu bir geçiş dönemidir. 2026'da... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T14:12+0300
2023-09-06T14:41+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cevdet yılmaz
orta vadeli program (ovp)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklayacak. Erdoğan'ın öncesinde kürsüye çıkan Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programın sunumunu gerçekleştirdi.Orta Vadeli Programın ayrıntılarını anlatan Erdoğan ise şu noktalara değindi:'Enflasyonu tek haneye indireceğiz'Yılmaz, konuşmasında "Enflasyonu tek haneye indireceğiz. OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak" dedi.Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:OVP nedir?5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.
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recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, orta vadeli program (ovp)
recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, orta vadeli program (ovp)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor

14:12 06.09.2023 (güncellendi: 14:41 06.09.2023)
© AA / Halil SağırkayaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA / Halil Sağırkaya
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin sunumunu gerçekleştirdi ve "Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65. Ancak bu bir geçiş dönemidir. 2026'da enflasyonda yüzde 8,5'lik bir oranla tek haneli enflasyonu hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklayacak. Erdoğan'ın öncesinde kürsüye çıkan Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programın sunumunu gerçekleştirdi.
Orta Vadeli Programın ayrıntılarını anlatan Erdoğan ise şu noktalara değindi:
Türkiye'nin büyük kazanımlarını idrak ediyoruz.
Riskleri fırsata çeviriyoruz.
Muhalefetin geçmiş hatalarından ders alarak orta vadeli program gibi bize destek vermesini bekliyoruz.

'Enflasyonu tek haneye indireceğiz'

Yılmaz, konuşmasında "Enflasyonu tek haneye indireceğiz. OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak" dedi.
Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Geçici olarak enflasyonda yükseliş söz konusu. Bu bir geçiş dönemi, sonrasında çok daha sağlıklı şekilde enflasyonu düşürmenin yolunu açıyoruz. Tek haneli bir rakamı hedefliyoruz. bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 65. 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için de yüzde 15.2"

OVP nedir?

5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.

Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.

Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.

Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.
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