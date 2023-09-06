https://sputniknews.com.tr/20230906/orta-vadeli-program-aciklaniyor-1075239029.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin sunumunu gerçekleştirdi ve "Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65. Ancak bu bir geçiş dönemidir. 2026'da... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T14:12+0300

2023-09-06T14:12+0300

2023-09-06T14:41+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cevdet yılmaz

orta vadeli program (ovp)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklayacak. Erdoğan'ın öncesinde kürsüye çıkan Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programın sunumunu gerçekleştirdi.Orta Vadeli Programın ayrıntılarını anlatan Erdoğan ise şu noktalara değindi:'Enflasyonu tek haneye indireceğiz'Yılmaz, konuşmasında "Enflasyonu tek haneye indireceğiz. OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak" dedi.Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:OVP nedir?5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.

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recep tayyip erdoğan, cevdet yılmaz, orta vadeli program (ovp)