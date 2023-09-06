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Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T15:29+0300
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türkiye
muhammed yakut
kırmızı bülten
ispanya
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Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor.İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.Yakut hakkında 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/muhammed-yakut-hakkinda-binali-yildirimin-ogluna-yonelik-iftira-sucundan-hapis-istemi-1071842012.html
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muhammed yakut, kırmızı bülten, ispanya
muhammed yakut, kırmızı bülten, ispanya

Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı

15:29 06.09.2023 (güncellendi: 16:25 06.09.2023)
© Twitter/ Muhammed Yakut Muhammed Yakut
Muhammed Yakut - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© Twitter/ Muhammed Yakut
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Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.
Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.
İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.
Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığı öğrenildi.
Şahıs, halihazırda Santander'de gözaltında tutuluyor.
İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Yakut hakkında 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.
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