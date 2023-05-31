https://sputniknews.com.tr/20230531/muhammed-yakut-hakkinda-binali-yildirimin-ogluna-yonelik-iftira-sucundan-hapis-istemi-1071842012.html
Muhammed Yakut hakkında Binali Yıldırım'ın oğluna yönelik 'iftira' suçundan hapis istemi
Muhammed Yakut hakkında Binali Yıldırım'ın oğluna yönelik 'iftira' suçundan hapis istemi
Muhammed Yakut hakkında, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘zincirleme şekilde hakaret’ ve ‘iftira’ suçundan 8 yıl 1 aya... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T15:20+0300
2023-05-31T15:20+0300
2023-05-31T15:52+0300
türkiye
binali yıldırım
erkam yıldırım
muhammed yakut
hapis istemi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın, YouTube üzerinden yaptığı 2 ayrı yayında kendisine yönelik hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Yakut'un bu ay içerisinde YouTube kanalından yayımladığı 2 ayrı videoda müşteki Yıldırım'ı hedef alarak çeşitli söylemlerde bulunduğu belirtildi.İddianamede, soruşturma kapsamında kolluk marifetiyle yapılan araştırmada, söz konusu YouTube hesabının şüpheli Yakut tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarıldı.Şüpheli Muhammed Yakut'un yurt dışında olduğu ve Türkiye'deki ikametinde bulunamadığı kaydedilen iddianamede, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) verilerine göre hakkında çok sayıda yakalama emri çıkarılan Yakut'la ilgili bu soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama emrinin de henüz infaz edilemediği bildirildi.İddianamede, şüphelinin 2 ayrı yayında öne sürdüğü iddiaların herhangi bir olgusal temele dayandırmadığı, sarf edilen sözlerin de küçültücü mahiyette olup ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulandı.Şüpheli Muhammed Yakut'un her iki video yayınında müşteki Yıldırım'a sarf ettiği sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilen iddianamede, ikinci videoda geçen uyuşturucu madde kullanma ve Türkiye'ye kokain getirme şeklindeki suç ithamını içeren söylemlerinin de iftira suçunu teşkil ettiği kaydedildi.İddianamede, bu kapsamda şüpheli Muhammed Yakut'un zincirleme şekilde hakaret ve iftira suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 8 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/muhammed-yakut-hakkinda-kirmizi-bulten-talebi-1070708352.html
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binali yıldırım, erkam yıldırım, muhammed yakut, hapis istemi
binali yıldırım, erkam yıldırım, muhammed yakut, hapis istemi
Muhammed Yakut hakkında Binali Yıldırım'ın oğluna yönelik 'iftira' suçundan hapis istemi
15:20 31.05.2023 (güncellendi: 15:52 31.05.2023) Abone ol
Muhammed Yakut hakkında, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘zincirleme şekilde hakaret’ ve ‘iftira’ suçundan 8 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın, YouTube üzerinden yaptığı 2 ayrı yayında kendisine yönelik hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Yakut'un bu ay içerisinde YouTube kanalından yayımladığı 2 ayrı videoda müşteki Yıldırım'ı hedef alarak çeşitli söylemlerde bulunduğu belirtildi.
İddianamede, soruşturma kapsamında kolluk marifetiyle yapılan araştırmada, söz konusu YouTube hesabının şüpheli Yakut tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarıldı.
Şüpheli Muhammed Yakut'un yurt dışında olduğu ve Türkiye'deki ikametinde bulunamadığı kaydedilen iddianamede, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) verilerine göre hakkında çok sayıda yakalama emri çıkarılan Yakut'la ilgili bu soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama emrinin de henüz infaz edilemediği bildirildi.
İddianamede, şüphelinin 2 ayrı yayında öne sürdüğü iddiaların herhangi bir olgusal temele dayandırmadığı, sarf edilen sözlerin de küçültücü mahiyette olup ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulandı.
Şüpheli Muhammed Yakut'un her iki video yayınında müşteki Yıldırım'a sarf ettiği sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilen iddianamede, ikinci videoda geçen uyuşturucu madde kullanma ve Türkiye'ye kokain getirme şeklindeki suç ithamını içeren söylemlerinin de iftira suçunu teşkil ettiği kaydedildi.
İddianamede, bu kapsamda şüpheli Muhammed Yakut'un zincirleme şekilde hakaret ve iftira suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 8 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.