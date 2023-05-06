Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma " suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi.