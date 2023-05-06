https://sputniknews.com.tr/20230506/muhammed-yakut-hakkinda-kirmizi-bulten-talebi-1070708352.html
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten talebi
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten talebi
İstanbul Başsavcılığı, paylaştığı videolarla iktidardan bazı isimlere dair iddialarda bulunan Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T14:26+0300
2023-05-06T14:26+0300
2023-05-06T14:26+0300
yakalama
yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma " suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi.Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230430/can-tanriyar-tutuklanarak-cezaevine-gonderildi--1070366758.html
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yakalama, yakalama kararı
yakalama, yakalama kararı
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten talebi
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İstanbul Başsavcılığı, paylaştığı videolarla iktidardan bazı isimlere dair iddialarda bulunan Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma " suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi.
Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.