Malatya'da deprem
11:07 27.12.2023 (güncellendi: 12:35 27.12.2023)
© AADeprem
© AA
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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 10.55’te meydana gelen sarsıntının 9,69 kilometre derinlikte yaşandığını duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-12-27
Saat:10:55:12 TSİ
Enlem:38.04111 N
Boylam:37.67 E
Derinlik:9.69 km
Detay:https://t.co/BgLiI7eYF2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
'Takipteyiz'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
#Malatya #Doğanşehir’de 4️⃣,3️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 27, 2023
Gelişmeleri an be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/gizTbZtl2Y