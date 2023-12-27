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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/naci-gorurden-malatya-depremi-sonrasi-dikkat-ceken-uyari-yuklendigini-anliyoruz-1079033264.html
Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken uyarı: 'Yüklendiğini anlıyoruz'
Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken uyarı: 'Yüklendiğini anlıyoruz'
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminden sonra yaptığı açıklamada “Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
naci görür
deprem
uyarı
fay hattı
doğu anadolu fay hattı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.'Yüklendiğini anlıyoruz' diyerek uyarıdıMalatya'daki depremin ardından uyarılarını sürdüren yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım" dedi.Deprem uzmanı X’teki paylaşımında şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20231227/malatyada-deprem-1079024679.html
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naci görür, deprem, uyarı, fay hattı, doğu anadolu fay hattı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya
naci görür, deprem, uyarı, fay hattı, doğu anadolu fay hattı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya

Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken uyarı: 'Yüklendiğini anlıyoruz'

12:31 27.12.2023
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminden sonra yaptığı açıklamada “Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibarıyla yüklendiğini anlıyoruz” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.

'Yüklendiğini anlıyoruz' diyerek uyarıdı

Malatya'daki depremin ardından uyarılarını sürdüren yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım" dedi.
Deprem uzmanı X’teki paylaşımında şunları yazdı:

"Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibarıyla yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle."

Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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