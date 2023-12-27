https://sputniknews.com.tr/20231227/naci-gorurden-malatya-depremi-sonrasi-dikkat-ceken-uyari-yuklendigini-anliyoruz-1079033264.html

Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken uyarı: 'Yüklendiğini anlıyoruz'

Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken uyarı: 'Yüklendiğini anlıyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminden sonra yaptığı açıklamada “Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T12:31+0300

2023-12-27T12:31+0300

2023-12-27T12:31+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

naci görür

deprem

uyarı

fay hattı

doğu anadolu fay hattı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

malatya

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.'Yüklendiğini anlıyoruz' diyerek uyarıdıMalatya'daki depremin ardından uyarılarını sürdüren yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım" dedi.Deprem uzmanı X’teki paylaşımında şunları yazdı:

https://sputniknews.com.tr/20231227/malatyada-deprem-1079024679.html

malatya

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naci görür, deprem, uyarı, fay hattı, doğu anadolu fay hattı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya