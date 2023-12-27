https://sputniknews.com.tr/20231227/kiev-batidan-para-gelmezse-emekli-ve-memur-maas-odemelerini-askiya-alabilir-1079067846.html

Kiev, Batı’dan para gelmezse emekli ve memur maaş ödemelerini askıya alabilir

Kiev, Batı’dan para gelmezse emekli ve memur maaş ödemelerini askıya alabilir

Financial Times (FT) gazetesi, Batı’dan finansal yardımının gelmemesi durumunda Ukrayna’da emekli ve memur maaş ödemelerinin askıya alınabileceğini yazdı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T17:54+0300

2023-12-27T17:54+0300

2023-12-27T17:54+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

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sergey marçenko

emekli

memur

maaş

ödeme

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Financial Times gazetesinin Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko’ya atıfla yayınladığı habere göre Ukrayna makamları, Batılı ortakların finansal yardımının durması halinde emekli maaş ödemelerini ve kamu sektörü çalışanlarının maaş ödemelerini dondurabilecek.Makalede, “Sviridenko, Ukrayna'nın savunma ve borç ödemelerine öncelik vereceğini, bunun da ‘bazı sosyal sektörlere fonlama yetersizliği konusunda muazzam bir risk’ anlamına geldiğini söyledi. Ona göre dışarıdan yardım gelmezse Kiev, 500 bin memur ve 1.4 milyon öğretmenin maaşlarının yanı sıra 10 milyon emeklinin emekli maaşlarının ödenmesini ertelemek zorunda kalacak” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca devlet giderlerinin ciddi bir şekilde kısıtlanmasının ve hızla yükselen enflasyonun Ukrayna ekonomisini çökertebileceği ve vergi tabanını zayıflatabileceği, bunun da ülkeyi dış desteğe daha da bağımlı hale getirebileceği vurgulandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kasım sonlarında 43 milyar dolardan fazla açığı bulunan 2024 devlet bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Yaroslav Jeleznyak aynı zamanda söz konusu belgede bu yıla kıyasla savunma kalemine 8 milyar dolar daha az fon ayırdığını açıklamıştı.Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko’nun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Ukrayna hazinesine 42 milyar doların üzerinde uluslararası yardım girişi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231227/ukrayna-24-subat-2022den-bu-yana-batidan-736-milyar-dolar-mali-yardim-aldi-1079057748.html

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