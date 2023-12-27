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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/kiev-batidan-para-gelmezse-emekli-ve-memur-maas-odemelerini-askiya-alabilir-1079067846.html
Kiev, Batı’dan para gelmezse emekli ve memur maaş ödemelerini askıya alabilir
Kiev, Batı’dan para gelmezse emekli ve memur maaş ödemelerini askıya alabilir
Financial Times (FT) gazetesi, Batı’dan finansal yardımının gelmemesi durumunda Ukrayna’da emekli ve memur maaş ödemelerinin askıya alınabileceğini yazdı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T17:54+0300
2023-12-27T17:54+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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sergey marçenko
emekli
memur
maaş
ödeme
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Financial Times gazetesinin Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko’ya atıfla yayınladığı habere göre Ukrayna makamları, Batılı ortakların finansal yardımının durması halinde emekli maaş ödemelerini ve kamu sektörü çalışanlarının maaş ödemelerini dondurabilecek.Makalede, “Sviridenko, Ukrayna'nın savunma ve borç ödemelerine öncelik vereceğini, bunun da ‘bazı sosyal sektörlere fonlama yetersizliği konusunda muazzam bir risk’ anlamına geldiğini söyledi. Ona göre dışarıdan yardım gelmezse Kiev, 500 bin memur ve 1.4 milyon öğretmenin maaşlarının yanı sıra 10 milyon emeklinin emekli maaşlarının ödenmesini ertelemek zorunda kalacak” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca devlet giderlerinin ciddi bir şekilde kısıtlanmasının ve hızla yükselen enflasyonun Ukrayna ekonomisini çökertebileceği ve vergi tabanını zayıflatabileceği, bunun da ülkeyi dış desteğe daha da bağımlı hale getirebileceği vurgulandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kasım sonlarında 43 milyar dolardan fazla açığı bulunan 2024 devlet bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Yaroslav Jeleznyak aynı zamanda söz konusu belgede bu yıla kıyasla savunma kalemine 8 milyar dolar daha az fon ayırdığını açıklamıştı.Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko’nun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Ukrayna hazinesine 42 milyar doların üzerinde uluslararası yardım girişi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231227/ukrayna-24-subat-2022den-bu-yana-batidan-736-milyar-dolar-mali-yardim-aldi-1079057748.html
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Kiev, Batı’dan para gelmezse emekli ve memur maaş ödemelerini askıya alabilir

17:54 27.12.2023
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Financial Times (FT) gazetesi, Batı’dan finansal yardımının gelmemesi durumunda Ukrayna’da emekli ve memur maaş ödemelerinin askıya alınabileceğini yazdı.
Financial Times gazetesinin Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko’ya atıfla yayınladığı habere göre Ukrayna makamları, Batılı ortakların finansal yardımının durması halinde emekli maaş ödemelerini ve kamu sektörü çalışanlarının maaş ödemelerini dondurabilecek.
Makalede, “Sviridenko, Ukrayna'nın savunma ve borç ödemelerine öncelik vereceğini, bunun da ‘bazı sosyal sektörlere fonlama yetersizliği konusunda muazzam bir risk’ anlamına geldiğini söyledi. Ona göre dışarıdan yardım gelmezse Kiev, 500 bin memur ve 1.4 milyon öğretmenin maaşlarının yanı sıra 10 milyon emeklinin emekli maaşlarının ödenmesini ertelemek zorunda kalacak” ifadelerine yer verildi.
Yazıda ayrıca devlet giderlerinin ciddi bir şekilde kısıtlanmasının ve hızla yükselen enflasyonun Ukrayna ekonomisini çökertebileceği ve vergi tabanını zayıflatabileceği, bunun da ülkeyi dış desteğe daha da bağımlı hale getirebileceği vurgulandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kasım sonlarında 43 milyar dolardan fazla açığı bulunan 2024 devlet bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Yaroslav Jeleznyak aynı zamanda söz konusu belgede bu yıla kıyasla savunma kalemine 8 milyar dolar daha az fon ayırdığını açıklamıştı.
Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko’nun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Ukrayna hazinesine 42 milyar doların üzerinde uluslararası yardım girişi oldu.
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