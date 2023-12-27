https://sputniknews.com.tr/20231227/iranda-5-yil-aradan-sonra-bir-ilk-bir-banka-rusyadan-mal-ithalati-icin-yurtdisinda-sube-acti-1079053480.html

İran’da 5 yıl aradan sonra bir ilk: Bir banka Rusya’dan mal ithalatı için yurtdışında şube açtı

İran’da 5 yıl aradan sonra bir ilk: Bir banka Rusya’dan mal ithalatı için yurtdışında şube açtı

İranlı Sepah Bankası, Rusya’dan mal ihracatı için yurt dışında ofis açtı. Bunun, ABD’nin ülkeye yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının ardından bir... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T16:47+0300

2023-12-27T16:47+0300

2023-12-27T16:47+0300

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avrasya ekonomik birliği (aeb)

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İranlı haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre, İran Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Rusya’yla döviz ve bankacılık işbirliğini genişletmek ve İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında ilişkileri güçlendirmek amacıyla Rusya ve İran merkez bankaları başkanları arasında bir toplantı gerçekleşti” ifadesine yer verildi.İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farrzin ve Rus mevkidaşı Elvira Nabiullina’nın, İran’ın Rusya’dan ihtiyaç duyduğu malları ithal edebilmesi için 6 milyar 500 milyon ruble (yaklaşık 2 milyar TL) tutarında kredi limitinin açılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.Tasnim, Rusya’dan mal ithalatı için ilk akredetifi İran’ın Sepah bankasının açtığını bildirdi.

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iran, rusya, banka, avrasya ekonomik birliği (aeb), ticaret