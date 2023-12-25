https://sputniknews.com.tr/20231225/aeb-ulkeleri-iran-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzaladi-1078920167.html
AEB ülkeleri, İran ile serbest ticaret anlaşması imzaladı
AEB ülkeleri, İran ile serbest ticaret anlaşması imzaladı
Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T16:00+0300
2023-12-25T16:00+0300
2023-12-25T16:00+0300
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avrasya ekonomik birliği (aeb)
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ekonomi
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İmza töreni Rusya’nın kuzey başkenti St Petersburg'da düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşirken, törene Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile birlikte İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi katıldı.Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanırken, 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231207/putin-kuresel-ekonomik-iliskiler-sisteminde-geri-donusu-olmayan-degisimler-yasaniyor-1078185986.html
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avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), iran, ekonomi, serbest ticaret anlaşması
avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), iran, ekonomi, serbest ticaret anlaşması
AEB ülkeleri, İran ile serbest ticaret anlaşması imzaladı
Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzaladı.
İmza töreni Rusya’nın kuzey başkenti St Petersburg'da düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşirken, törene Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile birlikte İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi katıldı.
Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.
Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde
giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanırken, 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyordu.