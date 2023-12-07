https://sputniknews.com.tr/20231207/putin-kuresel-ekonomik-iliskiler-sisteminde-geri-donusu-olmayan-degisimler-yasaniyor-1078185986.html
Putin: Küresel ekonomik ilişkiler sisteminde geri dönüşü olmayan değişimler yaşanıyor
Putin: Küresel ekonomik ilişkiler sisteminde geri dönüşü olmayan değişimler yaşanıyor
Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' adlı uluslararası yatırım forumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu anda tüm küresel ekonomik... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T14:52+0300
2023-12-07T14:52+0300
2023-12-07T14:54+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya çağırıyor
ekonomi
çok kutuplu dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/12/1077522576_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cb2906e0af793528cb8bc115aaf2ba14.jpg
Rus VTB Bankası tarafından Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen forumda katılımcılara hitap eden Putin, Batı'nın eylemlerinin bizzat Batı tarafından on yıllar içinde inşa edilen ekonomik ilişkiler sistemini bozduğunu belirterek, Rusya'nın küresel ekonomide gerçekten demokratik bir kalkınma modelinden yana olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/putin-sadece-rusyanin-degil-tum-dunyanin-ozgurlugu-icin-savasiyoruz-1077876739.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/12/1077522576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff3078f9c580ab26a686a4d61b923353.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
putin
Putin: Küresel ekonomik ilişkiler sisteminde geri dönüşü olmayan değişimler yaşanıyor
14:52 07.12.2023 (güncellendi: 14:54 07.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Moskova'da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' adlı uluslararası yatırım forumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu anda tüm küresel ekonomik ilişkiler sisteminde geri dönüşü olmayan değişimler yaşandığını belirtti.
Rus VTB Bankası tarafından Uluslararası Ticaret Merkezi'nde düzenlenen forumda katılımcılara hitap eden Putin, Batı'nın eylemlerinin bizzat Batı tarafından on yıllar içinde inşa edilen ekonomik ilişkiler sistemini bozduğunu belirterek, Rusya'nın küresel ekonomide gerçekten demokratik bir kalkınma modelinden yana olduğunu vurguladı.