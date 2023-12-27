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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231227/erdogandan-asgari-ucrete-refah-payi-talimati-zamda-oran-degisti-isveren-kendisini-hazirladi-1079003926.html
Erdoğan'dan asgari ücrete refah payı talimatı: 'Zamda oran değişti, işveren kendisini hazırladı'
Erdoğan'dan asgari ücrete refah payı talimatı: 'Zamda oran değişti, işveren kendisini hazırladı'
Asgari ücrete zam için kritik viraja girildi. Bakan Vedat Işıkhan yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusuna, “Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz"... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:37+0300
2023-12-27T09:37+0300
ekonomi
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asgari ücret 2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari Ücret 3. Toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorulara yanıt verdi. Işıkhan, “Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından tüm gözler Ankara’ya çevrildi. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Refah payı nasıl değişecek?Asgari ücret için takvim belli olduYasa gereği yeni asgari ücret rakamının en geç 31 Aralık tarihine kadar belli olması gerekiyor. Bu kapsamda tek zam yapılacağı bildirilen asgari ücret 2024 rakamının hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Kabine Toplantısı öncesi taraflarla Külliye’de bir araya gelmesi ve heyetle kamera karşısına geçmesi bekleniyor.Yıl sonu enflasyon tahminiAsgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları baz alınacak. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dokunuş yapılarak refah payı ile birlikte yeni asgari ücret belli olacak.Bu kapsamda buradaki en güçlü ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verdi. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak duyurulurken 6 aylık enflasyon da yüzde 37.76 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33.66 olarak gerçekleşmesi ise yıl sonunda TCMB’nin tahmininin yakalanacağının göstergesi oldu.Erdoğan'dan refah payı talimatıSon gelen kulis bilgisine göre genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde tarafların 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenildi. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın refah payı konusunda devreye girdiği de gelen kulis bilgileri arasında yer aldı. Erdoğan’ın asgari ücrete refah payı olarak uzlaşılan rakamın bin TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtının beklendiği ifade ediliyor.Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, “17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/yilin-son-kabine-toplantisi-sonrasi-erdogan-aciklama-yapacak-asgari-ucret-ve-emekli-zammi-masada-1078999788.html
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Erdoğan'dan asgari ücrete refah payı talimatı: 'Zamda oran değişti, işveren kendisini hazırladı'

09:37 27.12.2023
© AAAsgari ücret desteği
Asgari ücret desteği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA
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Asgari ücrete zam için kritik viraja girildi. Bakan Vedat Işıkhan yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusuna, “Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" demişti. Kulis bilgisine göre Erdoğan’ın yüzde 40'ta uzlaşıldığı öğrenilen yeni asgari ücret için bin TL refah payı talimatı verdiği öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari Ücret 3. Toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorulara yanıt verdi. Işıkhan, “Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından tüm gözler Ankara’ya çevrildi. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Refah payı nasıl değişecek?

Asgari ücret için takvim belli oldu

Yasa gereği yeni asgari ücret rakamının en geç 31 Aralık tarihine kadar belli olması gerekiyor. Bu kapsamda tek zam yapılacağı bildirilen asgari ücret 2024 rakamının hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Kabine Toplantısı öncesi taraflarla Külliye’de bir araya gelmesi ve heyetle kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon tahmini

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları baz alınacak. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dokunuş yapılarak refah payı ile birlikte yeni asgari ücret belli olacak.
Bu kapsamda buradaki en güçlü ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verdi. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak duyurulurken 6 aylık enflasyon da yüzde 37.76 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33.66 olarak gerçekleşmesi ise yıl sonunda TCMB’nin tahmininin yakalanacağının göstergesi oldu.

Erdoğan'dan refah payı talimatı

Son gelen kulis bilgisine göre genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde tarafların 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenildi. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın refah payı konusunda devreye girdiği de gelen kulis bilgileri arasında yer aldı. Erdoğan’ın asgari ücrete refah payı olarak uzlaşılan rakamın bin TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtının beklendiği ifade ediliyor.
Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin,17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor” dedi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
POLİTİKA
Yılın son Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret ve emekli zammı masada
07:43
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