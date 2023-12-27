https://sputniknews.com.tr/20231227/yilin-son-kabine-toplantisi-sonrasi-erdogan-aciklama-yapacak-asgari-ucret-ve-emekli-zammi-masada-1078999788.html
Yılın son Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret ve emekli zammı masada
Yılın son Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret ve emekli zammı masada
Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları için artık neredeyse saatler sayılırken gözler 2023 yılının son Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T07:43+0300
2023-12-27T07:43+0300
2023-12-27T07:43+0300
politika
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memur maaşı
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kabine toplantısı
asgari ücret
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Asgari ücret zammı için artık sona gelinirken, memur ve emekli maaş zamları içinde gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. 2023 yılının son günlerine girilirken genci, yaşlısı, bekarı, evlisi tüm çalışanlar 2024 asgari ücret zammını merak ediyor. Herkes 'Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı kaç TL olacak?' sorularına yanıt ararken, bu hafta cuma gününe kadar asgari ücret zam oranının açıklanması bekleniyor.Alınacak kararlar için geri sayım sürerken tüm gözler ise bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklama yapacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda, memur ve emeklilere 2024 yılında yapılacak maaş zammı da görüşülecek. İkinci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu.3 Ocak'ta açıklanması beklenen yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 49.45 oranında artış yapılacak.Işıkhan'dan açıklamaÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, “Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/calisma-gun-ve-saatlerine-iliskin-oneri-kabul-edildi-mesai-saatleri-degisecek-mi-1078999587.html
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Yılın son Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan açıklama yapacak: Asgari ücret ve emekli zammı masada
Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları için artık neredeyse saatler sayılırken gözler 2023 yılının son Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda milyonların beklediği 2024 asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları masada yer alacak.
Asgari ücret zammı için artık sona gelinirken, memur ve emekli maaş zamları içinde gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. 2023 yılının son günlerine girilirken genci, yaşlısı, bekarı, evlisi tüm çalışanlar 2024 asgari ücret zammını merak ediyor. Herkes 'Asgari ücret ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı kaç TL olacak?' sorularına yanıt ararken, bu hafta cuma gününe kadar asgari ücret zam oranının açıklanması bekleniyor.
Alınacak kararlar için geri sayım sürerken tüm gözler ise bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklama yapacağını merak ediyor.
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda, memur ve emeklilere 2024 yılında yapılacak maaş zammı da görüşülecek. İkinci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu.
3 Ocak'ta açıklanması beklenen yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 49.45 oranında artış yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, “Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.