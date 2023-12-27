https://sputniknews.com.tr/20231227/calisma-gun-ve-saatlerine-iliskin-oneri-kabul-edildi-mesai-saatleri-degisecek-mi-1078999587.html
'Çalışma gün ve saatlerine' ilişkin öneri kabul edildi: Mesai saatleri değişecek mi?
'Çalışma gün ve saatlerine' ilişkin öneri kabul edildi: Mesai saatleri değişecek mi?
Memurların mesai saatlerinin kısalacağı ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sonlanacağına dair iddialarda bulunulurken, kaynak olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T07:30+0300
2023-12-27T07:30+0300
2023-12-27T07:44+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi kabul edildi.Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edildi.Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verecek. Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı günü başlayacak. Fakat henüz çalışma saatleri ve günlerine dair mesai düzenlemesi ile ilgili bir düzenleme bilgisi paylaşılmadı.Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzunÖte yandan Türkiye’de istihdamda bulunan işçi ve memurlar haftada ortalama 42.9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36.4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da yüzde 28.Çalışma saatleri kısalacak mı?Mesai saatlerine ilişkin muhalefetin TBMM'ye sunduğu haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesine yönelik teklifin ardından gözler alınacak olan karara çevrildi. Birçok kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyallikten uzak bir hayat yaşadığına dair söylemlerini sıklıkla dile getirirken sunulan teklifin TBMM'de kabul edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/yilin-son-kabine-toplantisi-sonrasi-erdogan-aciklama-yapacak-asgari-ucret-ve-emekli-zammi-masada-1078999788.html
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çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede
'Çalışma gün ve saatlerine' ilişkin öneri kabul edildi: Mesai saatleri değişecek mi?
07:30 27.12.2023 (güncellendi: 07:44 27.12.2023)
Memurların mesai saatlerinin kısalacağı ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sonlanacağına dair iddialarda bulunulurken, kaynak olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in daha önce konuyla ilgili saatlere düzenleme sinyali hatırlatılıyor. TBMM Genel Kurulu'nda da AK Parti'nin 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi kabul edildi.
Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edildi.
Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verecek. Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı günü başlayacak. Fakat henüz çalışma saatleri ve günlerine dair mesai düzenlemesi ile ilgili bir düzenleme bilgisi paylaşılmadı.
Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun
Öte yandan Türkiye’de istihdamda bulunan işçi ve memurlar haftada ortalama 42.9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36.4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da yüzde 28.
Çalışma saatleri kısalacak mı?
Mesai saatlerine ilişkin muhalefetin TBMM'ye sunduğu haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesine yönelik teklifin ardından gözler alınacak olan karara çevrildi. Birçok kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyallikten uzak bir hayat yaşadığına dair söylemlerini sıklıkla dile getirirken sunulan teklifin TBMM'de kabul edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.