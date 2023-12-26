En ucuzu 710 bin TL: Otomotivde fiyatlar güncellendi, en ucuz arabalar hangileri?

"Pandemi döneminden bu yana süregelen ötelenmiş talep ve otomobili hala bir yatırım aracı olarak gören bir kitle bu durumun temel nedenleri arasında yer alıyor. Bu iki faktör, pazarda 2024’de beklenen daralmanın daha sınırlı kalmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, 2024 yılında kredi musluklarının 2023'e kıyasla daha fazla açılacağı yönünde bir beklentimiz de bulunuyor. Bu durum, piyasadaki daralmanın %15-20'yi geçmeyeceği yönünde güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir. Tabii ki araç tedariğinin de 2023’ün özellikle 2.yarısındaki gibi bu bollukta devam etmesi ve daha fazla olması gerekir.



Öte yandan, 2024 yılında 0 km araç fiyatları üzerinde etkili olması beklenen bir diğer önemli faktör, vergi mevzuatı ve döviz kurlarıdır. Türkiye'de 0 km araç fiyatları, büyük ölçüde üretim ve ithalat maliyetlerine bağlı olup, bu maliyetler de döviz kurlarından etkilenmektedir. Dolayısıyla, 2024 yılında döviz kurlarındaki değişiklikler, 0 km araç fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecektir.



Fiyat artışları ve sınırlı seçenekler, tüketici davranışlarını ve piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Ayrıca, ekonomik koşulların stabilizasyonu, ötelenmiş talep, yatırım amaçlı otomobil alımları, kredi koşulları, vergi mevzuatı ve döviz kurları gibi faktörler, hem otomobil üreticileri hem de satıcıları için yeni stratejiler geliştirmeyi ve piyasa koşullarına uyum sağlamayı gerektirir. Bu durum, 2024 yılında otomotiv sektörünün nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olacaktır."