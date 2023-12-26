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MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
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En ucuzu 710 bin TL: Otomotivde fiyatlar güncellendi, en ucuz arabalar hangileri?
En ucuzu 710 bin TL: Otomotivde fiyatlar güncellendi, en ucuz arabalar hangileri?
Otomobil fiyatları 2023 yılının genelinde ortalama yüzde 69 yükseldi. 918 otomobilden sadece 61'inin fiyatı 1 milyon TL'nin altında kaldı. Otomobil veri analiz... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomotiv pazarında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 beklentilerini açıkladı.Pazarındaki mevcut durumun, özellikle 0 km binek otomobiller açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu kaydetti.Yalçın, "2023 yılında satışda olan 918 adet 0 km binek otomobilden yalnızca 61'nin 1 milyon TL altında fiyatlanması piyasadaki mevcut fiyatlandırma ve erişilebilirlik konusunda önemli bir dinamik yaratıyor" dedi.2023 yılında 0 km araç fiyatlarında ortalama yüzde 69 artış ifade eden Yalçın, "Bu artış, ekonomik koşullar, döviz kurları, arz-talep dengesi, üretim maliyetleri ve vergisel düzenlemeler gibi birçok faktörden etkilendi" diye konuştu.Cardata olarak 2024 yılında 0 km araç pazarındaki daralmanın sektörde konuşulduğu yüzde 30-35 seviyelerinde olmayacağını öngördüklerini belirten Yalçın, yüzde 15-20 aralığında daralma beklediklerini söyledi. Yalçın, şöyle devam etti:
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otomobil, otomotiv, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, 2024
otomobil, otomotiv, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, 2024

En ucuzu 710 bin TL: Otomotivde fiyatlar güncellendi, en ucuz arabalar hangileri?

07:53 26.12.2023
© AAOtomotiv, otomobil
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA
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Otomobil fiyatları 2023 yılının genelinde ortalama yüzde 69 yükseldi. 918 otomobilden sadece 61'inin fiyatı 1 milyon TL'nin altında kaldı. Otomobil veri analiz şirketi Cardata, en ucuz otomobilleri ekonomist.com.tr için listeledi.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomotiv pazarında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 beklentilerini açıkladı.
Pazarındaki mevcut durumun, özellikle 0 km binek otomobiller açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu kaydetti.
Yalçın, "2023 yılında satışda olan 918 adet 0 km binek otomobilden yalnızca 61'nin 1 milyon TL altında fiyatlanması piyasadaki mevcut fiyatlandırma ve erişilebilirlik konusunda önemli bir dinamik yaratıyor" dedi.
2023 yılında 0 km araç fiyatlarında ortalama yüzde 69 artış ifade eden Yalçın, "Bu artış, ekonomik koşullar, döviz kurları, arz-talep dengesi, üretim maliyetleri ve vergisel düzenlemeler gibi birçok faktörden etkilendi" diye konuştu.
Cardata olarak 2024 yılında 0 km araç pazarındaki daralmanın sektörde konuşulduğu yüzde 30-35 seviyelerinde olmayacağını öngördüklerini belirten Yalçın, yüzde 15-20 aralığında daralma beklediklerini söyledi. Yalçın, şöyle devam etti:
"Pandemi döneminden bu yana süregelen ötelenmiş talep ve otomobili hala bir yatırım aracı olarak gören bir kitle bu durumun temel nedenleri arasında yer alıyor. Bu iki faktör, pazarda 2024’de beklenen daralmanın daha sınırlı kalmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, 2024 yılında kredi musluklarının 2023'e kıyasla daha fazla açılacağı yönünde bir beklentimiz de bulunuyor. Bu durum, piyasadaki daralmanın %15-20'yi geçmeyeceği yönünde güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir. Tabii ki araç tedariğinin de 2023’ün özellikle 2.yarısındaki gibi bu bollukta devam etmesi ve daha fazla olması gerekir.

Öte yandan, 2024 yılında 0 km araç fiyatları üzerinde etkili olması beklenen bir diğer önemli faktör, vergi mevzuatı ve döviz kurlarıdır. Türkiye'de 0 km araç fiyatları, büyük ölçüde üretim ve ithalat maliyetlerine bağlı olup, bu maliyetler de döviz kurlarından etkilenmektedir. Dolayısıyla, 2024 yılında döviz kurlarındaki değişiklikler, 0 km araç fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecektir.

Fiyat artışları ve sınırlı seçenekler, tüketici davranışlarını ve piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Ayrıca, ekonomik koşulların stabilizasyonu, ötelenmiş talep, yatırım amaçlı otomobil alımları, kredi koşulları, vergi mevzuatı ve döviz kurları gibi faktörler, hem otomobil üreticileri hem de satıcıları için yeni stratejiler geliştirmeyi ve piyasa koşullarına uyum sağlamayı gerektirir. Bu durum, 2024 yılında otomotiv sektörünün nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olacaktır."
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
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