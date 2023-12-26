https://sputniknews.com.tr/20231226/dikkat-ceken-mehmet-simsek-iddiasi-kredi-kartina-taksit-uygulamasi-kalkacak-mi-1078938486.html

Dikkat çeken Mehmet Şimşek iddiası: Kredi kartına taksit uygulaması kalkacak mı?

Dikkat çeken Mehmet Şimşek iddiası: Kredi kartına taksit uygulaması kalkacak mı?

Mehmet Şimşek, kapalı toplantıda kredi kartı taksitlerine olumsuz yaklaştı, "Bu iyi değil" dedi. Hemen ardından Cumhurbaşkanlığı 2024 Programı'nda kredi... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T06:47+0300

2023-12-26T06:47+0300

2023-12-26T07:01+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

taksit

taksit yasağı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir yemekte bir araya geldiği öğrenildi. Sözcü'den Nedim Türkmen bugünkü köşe yazısında, Bakan Şimşek'in toplantıda kendisine yöneltilen sorulara verdiği önemli yanıtları yazdı.'Kredi kartına taksit uygulaması iyi bir şey değil'Nedim Türkmen, kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya Bakan Şimşek'in "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdiğini ifade etti.Daha önce düzenleme gelmiştiAğustos ayında Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi. Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.Kredi Kartına Taksitli Harcamalara SınırlamaYıllık programın ardından BDDK’da kredi kartına taksitle alışverişe ilişkin düzenleme gelmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti. BDDK'nin kredi kartlarına taksit düzenlemesine göre, mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi. Kredi kartıyla yurt dışı taksitli harcamalara sınırlama geldi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan kredi kartı taksitlendirmelerine dair yeni bir açıklamada bulunmuştu. Kurul, 31 Temmuz 2023 tarihli toplantısında aldığı kararla, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerini yurt dışı harcamaları kapsamında revize etmişti. Özellikle hava yolları, seyahat acenteleri ile yurt dışı konaklama harcamaları için yapılan ilgili değişiklik, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararıyla belirlenen taksitlendirme sürelerinin bu harcamalar için uygulanmayacağı yönünde oldu. BDDK’nin aldığı kararla birlikte söz konusu harcamalar için kredi kartı taksitlendirme seçeneği kaldırıldı. Bu durum tüketicilere yurt dışına dair plan ve organizasyonlarını farklı bir finansal perspektiften değerlendirme gerekliliği getirebiliyor. Ekonomik alanda alınan böylesine önemli kararlar, tüketicinin alışkanlıkları ile seyahat endüstrisini nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırmaya başladı bile.BDDK’nin aldığı yeni karar, kredi kartı taksitlendirmeleri konusunda seyahat konaklama ve havayolu şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Daha önce belirli sektörlere taksit avantajı sağlanırken, son dönemde alınan kararla avantajların sınırları yeniden çizilmiş oldu. Özellikle telefon satışları gibi alanlarda taksitlendirme kolaylığı sunulurken, yurt dışı harcamaları kapsayan seyahat acenteleri, havayolları gibi hizmetlerde ilgili kolaylık kaldırıldı.

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