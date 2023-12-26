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Bahçeli: Milli birliği yaralamak için menfur bir operasyon devrede, CHP'nin demlenmesi amaçlanıyor
Bahçeli: Milli birliği yaralamak için menfur bir operasyon devrede, CHP'nin demlenmesi amaçlanıyor
MHP lideri Bahçeli, "Milli birliği yaralamak için menfur operasyon devrede, bunda CHP'nin demlenmesi amaçlanıyor" dedi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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devlet bahçeli, tbmm, mhp, zühtü arslan, aym, anayasa mahkemesi (aym), chp
devlet bahçeli, tbmm, mhp, zühtü arslan, aym, anayasa mahkemesi (aym), chp

Bahçeli: Milli birliği yaralamak için menfur bir operasyon devrede, CHP'nin demlenmesi amaçlanıyor

10:44 26.12.2023 (güncellendi: 11:42 26.12.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Milli birliği yaralamak için menfur operasyon devrede, bunda CHP'nin demlenmesi amaçlanıyor" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Millete tepeden bakan, emekçiyi tanımayan, meyhane solcuları, çarkıfelek gibi dönen merdane devrimcileri, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları küçük gören kokuşmuşluğun son sürümleri, dinimizi diyanetimizi istismar edenler, biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Peki, siz neyi biliyorsunuz?
Aziz vatan bedava kazanılmadı, bahşiş alınmadı, ikram edilmeli, piyangodan çıkmadı. Kan verdik, can verdik, bedel ödedik, aç kaldık, açıkta yattık ama teslim olmadık. Taviz vermedik, boyun eğmedik. Bu vatan ebediyen bizim kalacaktır. İç ve dış işgal cephesi çok iyi bilsin ki, irademiz milli mücadele iradesidir. Heyecanımız 104 yıl önce Dikmen'de ayağa kalkan seğmenlerin heyecanıdır. Seymenler o gün bir başka heybetliydi.
22 ve 23 Aralık'ta 12 kahraman evladımızın şehit olmasında silahı temin eden, hedefi gösteren güçler terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır. 12 evladımızın şehit olması, suikast düzeneğinin harekete geçirilmesinin kahredici sonucu. Tetiği çeken PKK'lı teröristtir. Silahı temin eden, taktik veren güçler terörü himaye eden alçaklardır. Türkiye'nin hızını yavaşlatmak, milli birliği yaralamak için menfur operasyon devrede. Bu operasyonda CHP'nin demlenmesi amaçlanmıştır.
TBMM bölücülerin meydan okuma mekanı değildir, aksine hizmet eden hasmımız ve vatan hainidir.
MHP'nin çağrısı şu; teröristlere hangi milletvekili hoşgörü ile yaklaşıyorsa suçludur. Biz TBMM'de terörist istemiyoruz.
Yaşananlar karşısında önerim, 57 DEM milletvekili maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının kesilmesidir.
İkinci önerim teröre yardım eden sözde milletvekillerinin görülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşeratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır.
3. önerim yeni anayasa sürecinde AYM'nin statüsünün üye yapısının yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden ele alınması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır.
4. önerim TBMM Genel Kurul'da kürsü dokunulmazlığı sınırlarının baştan çizilmesidir.
Uzak kumandalı yargı olmaz diyen Bay Zühtü senin kumandan kimin elinde?
Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zirzop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Görevdeki CHP yönetimi bizim nazarımızda yok hükmündedir. CHP işgal edilmiştir.
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