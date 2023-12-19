https://sputniknews.com.tr/20231219/anayasa-mahkemesi-baskani-arslan-uzaktan-kumandali-yargi-da-yargic-da-olmaz-1078611653.html

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz." ifadesini kullandı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T15:58+0300

2023-12-19T15:58+0300

2023-12-19T15:58+0300

türkiye

aym

zühtü arslan

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

yargı

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Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Akademi Söyleşileri kapsamında, hakim ve savcı adaylarıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda bir araya geldi.Zühtü Arslan, konuşmasında, yargı ve hukukun temel fonksiyonunun bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirtti.Bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının, hukuk devleti olduğu vurgusunu yapan Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını, "her şeyi yerli yerine koymak" suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu aktardı.Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini belirterek, "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz." vurgusu yaptı.

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