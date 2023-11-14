Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada giderek artan uçak talebi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarında kazanan biz miyiz devlet mi?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de zeytinyağı üretimi ve tüketimi
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Esad, Erdoğan ile şimdi el sıkışmanın bir faydası olmayacağını düşünüyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin görüntüsünü paylaştı
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Gazze konusunda Batı’daki ‘çifte standarda’ vurgu
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
30 DAKİKA
Türkiye'de asıl vergi rekortmeni kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:48
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
92 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231114/bahceli-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanini-evine-gonderecegiz-1077374857.html
Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı
Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" dedi. Bahçeli ayrıca AYM Başkanı'na seslendi ve "Kafası zehirlenmiş AYM... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T10:46+0300
2023-11-14T11:27+0300
politika
mhp
devlet bahçeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073406146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9184358adbee87c7638465e2b4212c72.jpg
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231109/turkiyeye-filistin-elestirisi-yapan-abnin-raporuna-yanit-iki-yuzluluk-ve-cifte-standart-1077251436.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073406146_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_7ae5f982618d8b97fbb5f703d77e174a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, devlet bahçeli
mhp, devlet bahçeli

Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

10:46 14.11.2023 (güncellendi: 11:27 14.11.2023)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" dedi. Bahçeli ayrıca AYM Başkanı'na seslendi ve "Kafası zehirlenmiş AYM Başkanı'na hatırlatırım, Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiştir. AYM Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Boş zamanlarında İstanbul'a gelen, İBB Başkanını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek
İsrail aciz ve korkaktır.
Filistinliler yuvalarından çıkarılmak isteniyor. Biden'ın, Filistinlilerin sürülmesini doğru bulmadığını açıklaması bize göre sahte bir iyi niyet temennisidir.
Netanyahu yaptıklarından dolayı yargılanmalıdır.
Biz Müslüman Türk milleti olarak din kardeşlerimizin her fırsatta yanı başındayız.
Gazze konusunda herkes sussa da biz susmayız.
AB komisyonunun 2023 yılı Türkiye raporunu uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur.
Hukuk adalete yönelmiş toplumsal hayatın dengesidir.
Asıl olan adalettir, hukuk, adaletin vasıtasıdır. AYM ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık, hukuk devleti açısından hiç arzu etmediğimiz bir durumdur.
Yüksek yargı organları arasındaki yorum farkları, hukuk tekniği ve demokrasi mantığı kapsamında içtihat zenginliğini takviye edecektir.
Anayasa Mahkemesi adalet sisteminin safrası ve sancısıdır.
AYM hukuku ve toplum düzenini bozucu kararlar aldı.
Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır.
Yargıya saygı mecburidir.
Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur.
sokak çağrısı yapanlar karanlığa hizmet edenlerdir.
Ortada darbe krizi yok.
Anayasa Mahkemesi yüksek yargıya parmak sallamaktadır.
AYM, hainleri hak ihlali kararıyla ödüllendiriyor.
HDP'ye yapılacak Hazine yardımında Yargıtay'ın müracaatını reddeden, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan AYM'dir.
Yargıtay 3. Dairesi görevini eksiksiz yaptı.
Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalıdır. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz.
Kafası zehirlenmiş AYM Başkanı'na hatırlatırım, Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiştir. AYM Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bu kişi haddini ve hukukunu çok açık şekilde aşıyor. ve ilave yapıyorum Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir. Karşımıza iki seçenek çıkıyor, ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.
Avrupa ülkelerinin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
GÖRÜŞ
Türkiye’ye Filistin eleştirisi yapan AB’nin raporuna yanıt: İki yüzlülük ve çifte standart
9 Kasım, 22:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала