Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı
10:46 14.11.2023 (güncellendi: 11:27 14.11.2023)
© AABahçeli
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" dedi. Bahçeli ayrıca AYM Başkanı'na seslendi ve "Kafası zehirlenmiş AYM Başkanı'na hatırlatırım, Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiştir. AYM Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Boş zamanlarında İstanbul'a gelen, İBB Başkanını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek
İsrail aciz ve korkaktır.
Filistinliler yuvalarından çıkarılmak isteniyor. Biden'ın, Filistinlilerin sürülmesini doğru bulmadığını açıklaması bize göre sahte bir iyi niyet temennisidir.
Netanyahu yaptıklarından dolayı yargılanmalıdır.
Biz Müslüman Türk milleti olarak din kardeşlerimizin her fırsatta yanı başındayız.
Gazze konusunda herkes sussa da biz susmayız.
AB komisyonunun 2023 yılı Türkiye raporunu uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur.
Hukuk adalete yönelmiş toplumsal hayatın dengesidir.
Asıl olan adalettir, hukuk, adaletin vasıtasıdır. AYM ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık, hukuk devleti açısından hiç arzu etmediğimiz bir durumdur.
Yüksek yargı organları arasındaki yorum farkları, hukuk tekniği ve demokrasi mantığı kapsamında içtihat zenginliğini takviye edecektir.
Anayasa Mahkemesi adalet sisteminin safrası ve sancısıdır.
AYM hukuku ve toplum düzenini bozucu kararlar aldı.
Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır.
Yargıya saygı mecburidir.
Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur.
sokak çağrısı yapanlar karanlığa hizmet edenlerdir.
Ortada darbe krizi yok.
Anayasa Mahkemesi yüksek yargıya parmak sallamaktadır.
AYM, hainleri hak ihlali kararıyla ödüllendiriyor.
HDP'ye yapılacak Hazine yardımında Yargıtay'ın müracaatını reddeden, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan AYM'dir.
Yargıtay 3. Dairesi görevini eksiksiz yaptı.
Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalıdır. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz.
Kafası zehirlenmiş AYM Başkanı'na hatırlatırım, Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiştir. AYM Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bu kişi haddini ve hukukunu çok açık şekilde aşıyor. ve ilave yapıyorum Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir. Karşımıza iki seçenek çıkıyor, ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.