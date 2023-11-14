Bahçeli: AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

Boş zamanlarında İstanbul'a gelen, İBB Başkanını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek Boş zamanlarında İstanbul'a gelen, İBB Başkanını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek

İsrail aciz ve korkaktır. İsrail aciz ve korkaktır.

Filistinliler yuvalarından çıkarılmak isteniyor. Biden'ın, Filistinlilerin sürülmesini doğru bulmadığını açıklaması bize göre sahte bir iyi niyet temennisidir. Filistinliler yuvalarından çıkarılmak isteniyor. Biden'ın, Filistinlilerin sürülmesini doğru bulmadığını açıklaması bize göre sahte bir iyi niyet temennisidir.

Netanyahu yaptıklarından dolayı yargılanmalıdır. Netanyahu yaptıklarından dolayı yargılanmalıdır.

Biz Müslüman Türk milleti olarak din kardeşlerimizin her fırsatta yanı başındayız. Biz Müslüman Türk milleti olarak din kardeşlerimizin her fırsatta yanı başındayız.

Gazze konusunda herkes sussa da biz susmayız. Gazze konusunda herkes sussa da biz susmayız.

AB komisyonunun 2023 yılı Türkiye raporunu uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz. AB komisyonunun 2023 yılı Türkiye raporunu uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur.

Hukuk adalete yönelmiş toplumsal hayatın dengesidir. Hukuk adalete yönelmiş toplumsal hayatın dengesidir.

Asıl olan adalettir, hukuk, adaletin vasıtasıdır. AYM ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık, hukuk devleti açısından hiç arzu etmediğimiz bir durumdur. Asıl olan adalettir, hukuk, adaletin vasıtasıdır. AYM ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık, hukuk devleti açısından hiç arzu etmediğimiz bir durumdur.

Yüksek yargı organları arasındaki yorum farkları, hukuk tekniği ve demokrasi mantığı kapsamında içtihat zenginliğini takviye edecektir. Yüksek yargı organları arasındaki yorum farkları, hukuk tekniği ve demokrasi mantığı kapsamında içtihat zenginliğini takviye edecektir.

Anayasa Mahkemesi adalet sisteminin safrası ve sancısıdır. Anayasa Mahkemesi adalet sisteminin safrası ve sancısıdır.

AYM hukuku ve toplum düzenini bozucu kararlar aldı. AYM hukuku ve toplum düzenini bozucu kararlar aldı.

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır.

Yargıya saygı mecburidir. Yargıya saygı mecburidir.

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur.

sokak çağrısı yapanlar karanlığa hizmet edenlerdir. sokak çağrısı yapanlar karanlığa hizmet edenlerdir.

Ortada darbe krizi yok. Ortada darbe krizi yok.

Anayasa Mahkemesi yüksek yargıya parmak sallamaktadır. Anayasa Mahkemesi yüksek yargıya parmak sallamaktadır.

AYM, hainleri hak ihlali kararıyla ödüllendiriyor. AYM, hainleri hak ihlali kararıyla ödüllendiriyor.

HDP'ye yapılacak Hazine yardımında Yargıtay'ın müracaatını reddeden, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan AYM'dir. HDP'ye yapılacak Hazine yardımında Yargıtay'ın müracaatını reddeden, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan AYM'dir.

Yargıtay 3. Dairesi görevini eksiksiz yaptı. Yargıtay 3. Dairesi görevini eksiksiz yaptı.

Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalıdır. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz. Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalıdır. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz.