Türkiye’ye Filistin eleştirisi yapan AB’nin raporuna yanıt: İki yüzlülük ve çifte standart

Avrupa Komisyonu'nun genişleme raporunda Türkiye’nin Filistin- İsrail konusunda AB gibi düşünmediği yorumuna yanıt TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda Türkiye'nin Hamas politikasının AB ile tamamen zıt olduğu vurgusu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı ülke raporuna ilişkin, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddettiğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında "Metinde bir eleştiri olarak yer verilen, ülkemizin Hamas-İsrail savaşına dair tutumunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğu yolundaki tespiti ise esasen övgü olarak değerlendiriyoruz. Orta Çağ karanlığından 21. yüzyılda hortlamış sivil bir katliamın karşısında tarihin yanlış yerinde duran AB’ye, evrensel değerlere, uluslararası hukuka ve insancıl ilkelere dayalı politikaların sadece Ukrayna veya Avrupa’nın başka bir bölgesi için değil, Ortadoğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatma gereği duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.‘Filistin dostluk grubu başkanından tepki’Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra bir tepki de TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’dan geldi. Turan Sputnik’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:‘Faşist zihniyetin Türkiye’yi eleştirmeye hakkı da yoktur’Avrupalı liderlerin Filistin konusunda iki yüzlü tutumuna dikkat çeken Turan “Sivillerin ölümlerini bahane ederek Rusya’ya anında ve sert yaptırımlar yapan AB’nin işgalci İsrail’e karşı yaptırım yapmak şurada dursun katliamlarının meşru müdafaa olarak görmesi AB’nin tarihinde kara bir leke olarak duracaktır. Avrupa başkentlerinin meydanları, sokakları Filistin’e destek gösterileriyle çalkalanırken AB liderlerinin ve yönetimlerinin bu tutumları evrensel değerler, demokratik ilkeler ve insan hakları gibi konularda kendi haklarının fikren ve zihnen ne kadar gerisinde olduklarını ortaya koymuştur. Saldırgan, zalim ve ahlaksız bir saldırının altında özgürlük mücadelesi veren Filistin halkına yaşama hakkını dahi tanımayan İsrail’e her türlü desteği veren AB, kendi değerleriyle ve sözde ahlaki ilkeleriyle çelişmektedir. Türkiye’nin durduğu yeri eleştirenlerin önce aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. Mültecileri insan yerine bile koymayan, göçmenlere karşı ayrımcı bir tavır sergileyen, insanları insan olduğu için değil kendi çıkarları ekseninde değerlendiren faşist zihniyetin Türkiye’yi eleştirmeye hakkı da yoktur, hadi de değildir” ifadelerini kullandı.‘AB Soykırıma sahip çıkıyor’AB ülkelerinin imza altına aldığı Cenevre Sözleşmesi'ne vurgu yapan Turan “Bu sözleşmede bile savaş durumunda düzensiz asker olanların kendi kaderini tayin etme hakkına sahip oldukları belgelenmiştir. Yani eğer işgal altındaysanız ve işgale karşı silahla direniyorsanız, bu sizin meşru müdafaa hakkınız vardır demektir. AB’nin ve kurumsal yapılarının evrensel değerlere, uluslararası hukuka ve insancıl ilkelere dayalı politikalarının sadece bazı ülkeler ve yerler için değil tüm dünya için geçerli olmasını beklerdik. Ancak anlaşılıyor ki AB ilkesiz ve faydacı yaklaşımları ile bugün Gazze’de yaşanan Ortaçağ karanlığından kalma 21. yüzyılda hortlamış soykırıma sahip çıkmaktadır” dedi.‘Bu rapor bizim için yok hükmündedir’Meşru müdafaa hakkının Filistin Halkına ait olduğunu belirten Hasan Turan “İnsanlığın, vicdanın, adaletin yanında durmayan her türlü yaklaşım ve tutumun karşısında olmaya da devam edeceğiz. Orada yok edilmek, vatanlarından, evlerinden bombalarla, kimyasal, biyolojik silahlarla öldürülen bir halk var. Ve bu halk orada var olma savaşı vermektedir. Filistin halkının haklı davasını dün olduğu gibi bugün de destekliyoruz, yarında desteklemeye devam edeceğiz. Asıl meşru müdafaa hakkı 2 aydır yoğun bombardıman altında topraklarını, insanlarını, vatanlarını koruyan Filistin halkınındır. AB’nin bu kez olsun, zalimin değil gece-gündüz demeden bombalanan, karadan, denizden ve havadan kuşatılan, elektriği, suyu, enerji hatları, dünyayla iletişimi kesilen ve tüm insanlığın gözü önünde canlı yayınlarla her gün katledilen mazlum bir halkın yanında olmasını isterdik. Ölüm kusanları kınamaya bile yanaşmayan AB’nin gizli ajandalarında acaba Akdeniz ve Ortadoğu’daki enerji yatakları mı var? Bunu düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü temel insan haklarını temel alan bir AB ve Avrupa insanlığını birkaç dolara satmazdı” değerlendirmesini yaptı.

