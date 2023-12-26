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Abdulkadir Selvi: Özgür Özel bu sorunun cevabını ver bakalım, 12 şehit bir Can Atalay etmiyor mu?
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel bu sorunun cevabını ver bakalım, 12 şehit bir Can Atalay etmiyor mu?
Abdulkadir Selvi, CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasına yönelik, parti içindeki milletvekillerinin de memnun olmadığını dile getirdi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T09:54+0300
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özgür özel
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AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımladı.Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamadı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin bu adımını şu şekilde değerlendirdi:
https://sputniknews.com.tr/20231224/bakan-tunc-chp-ve-dem-partinin-terore-cesaret-veren-tutumuna-milletimiz-gereken-cevabi-verecektir-1078861640.html
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abdulkadir selvi, özgür özel, bildiri, pkk, ak parti
abdulkadir selvi, özgür özel, bildiri, pkk, ak parti

Abdulkadir Selvi: Özgür Özel bu sorunun cevabını ver bakalım, 12 şehit bir Can Atalay etmiyor mu?

09:54 26.12.2023
© İHACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© İHA
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Abdulkadir Selvi, CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasına yönelik, parti içindeki milletvekillerinin de memnun olmadığını dile getirdi.
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımladı.
Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamadı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin bu adımını şu şekilde değerlendirdi:
"CHP, Meclis tarafından yayınlanan ortak bildiriye imza vermezken milletvekillerine sordu mu? Bütçe görüşmeleri nedeniyle milletvekilleri Meclis’teydi. Ortak açıklama teklifi iktidardan değil, İYİ Parti’den geldi. Bir tereddüt oluştuysa CHP’nin ne yapması gerekirdi? Meclis’te oturuma 15 dakika ara verilmesini talep etse, milletvekilleriyle yan salona geçer kararı alırdı. Ya da buna gerek duyulmazsa milletvekillerinin ait olduğu WhatsApp grubundan sorulabilirdi. Bunun hiçbiri yapılmıyor. Özgür Özel’in kime danıştığı bilinmiyor. Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır konuşuyor. CHP milletvekilleri de imza atılmayacağını herkesle birlikte öğreniyorlar. Tabii o anda önce bir şaşkınlık, sonra büyük bir şok yaşanıyor. BİR CHP milletvekili infial halindeydi. “TİP Milletvekili Can Atalay kararı üzerine CHP grubunu gece yarısı toplantıya çağıran, günlerce Meclis’te oturma eylemi yapılması talimatını veren Genel Başkanımız, PKK’yı kınayan ortak bildiriye imza atmazken neden bize sormadı? 12 şehit bir Can Atalay etmiyor muydu?” diye sordu. Özgür Özel bu sorunun cevabını ver bakalım."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
TÜRKİYE
Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
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