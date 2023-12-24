https://sputniknews.com.tr/20231224/bakan-tunc-chp-ve-dem-partinin-terore-cesaret-veren-tutumuna-milletimiz-gereken-cevabi-verecektir-1078861640.html

Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir

Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM’de 'Teröre Karşı Ortak Bildiri'ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T09:55+0300

2023-12-24T09:55+0300

2023-12-24T10:08+0300

türkiye

yılmaz tunç

chp

bildiri

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Adalet Balanı Tunç CHP ve DEM Parti’nin ortak bildiriye imza atmamasına tepki gösterdi.Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir. Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231224/4-partiden-terore-karsi-ortak-bildiri-chp-ve-dem-imzalamadi-1078860590.html

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