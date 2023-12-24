4 partiden teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM imzalamadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
07:47
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
08:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
10:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
11:15
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:15
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
16:15
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
17:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
21:14
3 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:38
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:49
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231224/4-partiden-terore-karsi-ortak-bildiri-chp-ve-dem-imzalamadi-1078860590.html
4 partiden teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM imzalamadı
4 partiden teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM imzalamadı
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlarken, MHP’li Muhammed Levent Bülbül, “TBMM... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T08:55+0300
2023-12-24T09:01+0300
türkiye
tbmm
akp
chp
mhp
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
mehmetçik
irak
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078860432_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb809cbd03afd7a6a1746d4ba23501e.jpg
Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamazken, diğer partilerin tutumunu eleştiren Bülbül, “Milletimizin üzüntüye düştüğü bu günlerde ortak bir tavır almamız gerekiyor TBMM olarak birleşmemiz son derece önemliydi. Ancak bu birlikteliği sadece 4 siyasi parti sağlayabildik” diye konuştu.Bildiride ne yazıyordu?Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada oluşturulan ortak bildiri, tartışmalara neden olurken, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.Bildiride, aynı zamanda şunlar kaydedildi:TBMM Genel Kurulunda ‘ortak bildiri’ tartışmasıTBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe teklifinin maddelerinin görüşmelerinde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik ‘ortak bildiri’ tartışması çıktı.Görüşmeler sırasında yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 12 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, parti olarak milli yas ilan edilmesi için hükümeti harekete geçmeye davet ettiklerini belirtti.TBMM'den de ortak bir sesin çıkmasının gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "İYİ Parti Grubu olarak bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak bir bildiriyle, milletimizin gönlünü ferahlatacak, birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini, bütün olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM'de yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağladıklarını ve sağlayacaklarını dile getirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclisin çalıştığı sırada ortak bildiri yayımlanmasının, terörle mücadelenin altının çizilmesinin doğru olacağını belirtti.Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, millete karşı sorumluluk adına, milletin evi olan Meclisten teröre karşı verilecek sesi anlamlı ve değerli bulduklarını, yayımlanacak bildiriye destek vereceklerini bildirdi.‘Meclisi genel görüşmeye çağıracağız’CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı.Mecliste genel görüşme yapılmasını istediklerini, ardından ortak bir tavır ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti:DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'nin, Türkiye'nin en önemli sorununda, sorunlarında ortaklaşmasının, tartışmasının, konuşmasının hatta ortak bildirilere imza atmasının değerli olduğunu belirterek, "Bunu Filistin'de bir hastaneye yapılan saldırıda birlikte yapmıştık ama bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Şu anda saat 23.00'e geliyor, bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bunu gözetelim" dedi.Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim. 12 şehidimiz var, içimiz acıyorken böyle bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Buna imza atmayanlar olabilir, buna da saygı duyarız. Bunu da millet takdir eder. Meseleyi seçim meydanlarına getirmek hiç doğru değil. PKK bayrakları altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar, şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar, anlayamadım, bağdaştıramadım. Bunları tartışmayalım, ortak bildiri için çaba gösterelim. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir" diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Yapılması gereken, eğer 12 şehidimiz varsa hemen Meclisin genel görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı'nın bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bildiri yayımlamamız gerekiyor. Bunu Mecliste tüm ayrıntılarıyla konuşmak durumundayız" dedi.Yeniden söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Beştaş, açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti.Milli yas ilan edilen günleri hatırlatan Beştaş, "Sorun imza değil sorun bu meseleyi hissetmek ve çözüm için zorlayıcı olmak. Biz bu parlamentoda her türlü saldırılarına rağmen bu meseleyi ifade eden, çözüm için mücadele eden partiyiz. Acı bizim için de çok büyük, onlar kadar bizim de büyük. Ölen gençler hepimizin evlatları. Gelin bir gün değil, bir hafta tatile girmeyelim, yılbaşı da dahil bir neticeye ulaşana kadar, gelecek hafta, 31 Aralık'a kadar bu meseleyi kapalı oturumda tartışmaya, ortak çözümleri bulmaya hazırız" diye konuştu.Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara vererek grup başkanvekillerini toplantıya davet etti.
https://sputniknews.com.tr/20231223/azerbaycandan-irakin-kuzeyinde-sehit-olan-askerler-icin-taziye-mesaji-1078832083.html
türkiye
irak
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078860432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d08af826ba43bd351f6f0a16840787a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, akp, chp, mhp, türk silahlı kuvvetleri (tsk), mehmetçik, irak, ankara
tbmm, akp, chp, mhp, türk silahlı kuvvetleri (tsk), mehmetçik, irak, ankara

4 partiden teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM imzalamadı

08:55 24.12.2023 (güncellendi: 09:01 24.12.2023)
© AA / Harun ÖzalpTBMM Türkiye Meclis Ankara
TBMM Türkiye Meclis Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AA / Harun Özalp
Abone ol
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlarken, MHP’li Muhammed Levent Bülbül, “TBMM olarak birleşmemiz son derece önemliydi. Ancak bu birlikteliği sadece 4 siyasi parti sağlayabildik" ifadeleriyle ortak bildiriyi imzalamayan diğer partileri eleştirdi.
Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.
Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamazken, diğer partilerin tutumunu eleştiren Bülbül, “Milletimizin üzüntüye düştüğü bu günlerde ortak bir tavır almamız gerekiyor TBMM olarak birleşmemiz son derece önemliydi. Ancak bu birlikteliği sadece 4 siyasi parti sağlayabildik” diye konuştu.

Bildiride ne yazıyordu?

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada oluşturulan ortak bildiri, tartışmalara neden olurken, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Bildiride, aynı zamanda şunlar kaydedildi:
"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.
Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz"

TBMM Genel Kurulunda ‘ortak bildiri’ tartışması

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe teklifinin maddelerinin görüşmelerinde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik ‘ortak bildiri’ tartışması çıktı.
Görüşmeler sırasında yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 12 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, parti olarak milli yas ilan edilmesi için hükümeti harekete geçmeye davet ettiklerini belirtti.
TBMM'den de ortak bir sesin çıkmasının gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "İYİ Parti Grubu olarak bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak bir bildiriyle, milletimizin gönlünü ferahlatacak, birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini, bütün olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM'de yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağladıklarını ve sağlayacaklarını dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclisin çalıştığı sırada ortak bildiri yayımlanmasının, terörle mücadelenin altının çizilmesinin doğru olacağını belirtti.
Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, millete karşı sorumluluk adına, milletin evi olan Meclisten teröre karşı verilecek sesi anlamlı ve değerli bulduklarını, yayımlanacak bildiriye destek vereceklerini bildirdi.

‘Meclisi genel görüşmeye çağıracağız’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı.
Mecliste genel görüşme yapılmasını istediklerini, ardından ortak bir tavır ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti:

"Ortak tavır konusunda 'evet' ama bunu ortaya koyduktan sonra yarın seçim meydanlarında videolarla, başka propaganda araçlarıyla şehitlerimizin üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey, önümüzdeki hafta Meclisi genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil, milli yas ilan edilmeli. TRT'ye bakalım, müzik çalıyor devletin kanalında. Suudi Kralı ölüyor, milli yas ilan ediyoruz, 12 vatan evladı öldü bugün... Bildiri konusunda önce herkes samimi olmalı, bu konuyu ortak dert edinmeli. Yarın, bir ay sonra seçim meydanlarında bu eylemi gerçekleştirenlerin liderleriyle, sahte videolarla seçim propagandası malzemesi yapılırsa işte bu olmuyor. O yüzden biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız."

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'nin, Türkiye'nin en önemli sorununda, sorunlarında ortaklaşmasının, tartışmasının, konuşmasının hatta ortak bildirilere imza atmasının değerli olduğunu belirterek, "Bunu Filistin'de bir hastaneye yapılan saldırıda birlikte yapmıştık ama bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Şu anda saat 23.00'e geliyor, bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bunu gözetelim" dedi.
Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim. 12 şehidimiz var, içimiz acıyorken böyle bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Buna imza atmayanlar olabilir, buna da saygı duyarız. Bunu da millet takdir eder. Meseleyi seçim meydanlarına getirmek hiç doğru değil. PKK bayrakları altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar, şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar, anlayamadım, bağdaştıramadım. Bunları tartışmayalım, ortak bildiri için çaba gösterelim. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Yapılması gereken, eğer 12 şehidimiz varsa hemen Meclisin genel görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı'nın bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bildiri yayımlamamız gerekiyor. Bunu Mecliste tüm ayrıntılarıyla konuşmak durumundayız" dedi.
Yeniden söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Beştaş, açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Milli yas ilan edilen günleri hatırlatan Beştaş, "Sorun imza değil sorun bu meseleyi hissetmek ve çözüm için zorlayıcı olmak. Biz bu parlamentoda her türlü saldırılarına rağmen bu meseleyi ifade eden, çözüm için mücadele eden partiyiz. Acı bizim için de çok büyük, onlar kadar bizim de büyük. Ölen gençler hepimizin evlatları. Gelin bir gün değil, bir hafta tatile girmeyelim, yılbaşı da dahil bir neticeye ulaşana kadar, gelecek hafta, 31 Aralık'a kadar bu meseleyi kapalı oturumda tartışmaya, ortak çözümleri bulmaya hazırız" diye konuştu.
Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara vererek grup başkanvekillerini toplantıya davet etti.
Zakir Hasanov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
TÜRKİYE
Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Dün, 10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала