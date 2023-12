https://sputniknews.com.tr/20231224/4-partiden-terore-karsi-ortak-bildiri-chp-ve-dem-imzalamadi-1078860590.html

4 partiden teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM imzalamadı

4 partiden teröre karşı ortak bildiri: CHP ve DEM imzalamadı

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlarken, MHP’li Muhammed Levent Bülbül, “TBMM... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T08:55+0300

2023-12-24T08:55+0300

2023-12-24T09:01+0300

türkiye

tbmm

akp

chp

mhp

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

mehmetçik

irak

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078860432_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb809cbd03afd7a6a1746d4ba23501e.jpg

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti Grupları imzalamazken, diğer partilerin tutumunu eleştiren Bülbül, “Milletimizin üzüntüye düştüğü bu günlerde ortak bir tavır almamız gerekiyor TBMM olarak birleşmemiz son derece önemliydi. Ancak bu birlikteliği sadece 4 siyasi parti sağlayabildik” diye konuştu.Bildiride ne yazıyordu?Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada oluşturulan ortak bildiri, tartışmalara neden olurken, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.Bildiride, aynı zamanda şunlar kaydedildi:TBMM Genel Kurulunda ‘ortak bildiri’ tartışmasıTBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe teklifinin maddelerinin görüşmelerinde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik ‘ortak bildiri’ tartışması çıktı.Görüşmeler sırasında yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 12 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, parti olarak milli yas ilan edilmesi için hükümeti harekete geçmeye davet ettiklerini belirtti.TBMM'den de ortak bir sesin çıkmasının gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "İYİ Parti Grubu olarak bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak bir bildiriyle, milletimizin gönlünü ferahlatacak, birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini, bütün olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM'de yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağladıklarını ve sağlayacaklarını dile getirdi.AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclisin çalıştığı sırada ortak bildiri yayımlanmasının, terörle mücadelenin altının çizilmesinin doğru olacağını belirtti.Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, millete karşı sorumluluk adına, milletin evi olan Meclisten teröre karşı verilecek sesi anlamlı ve değerli bulduklarını, yayımlanacak bildiriye destek vereceklerini bildirdi.‘Meclisi genel görüşmeye çağıracağız’CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı.Mecliste genel görüşme yapılmasını istediklerini, ardından ortak bir tavır ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti:DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'nin, Türkiye'nin en önemli sorununda, sorunlarında ortaklaşmasının, tartışmasının, konuşmasının hatta ortak bildirilere imza atmasının değerli olduğunu belirterek, "Bunu Filistin'de bir hastaneye yapılan saldırıda birlikte yapmıştık ama bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Şu anda saat 23.00'e geliyor, bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bunu gözetelim" dedi.Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim. 12 şehidimiz var, içimiz acıyorken böyle bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Buna imza atmayanlar olabilir, buna da saygı duyarız. Bunu da millet takdir eder. Meseleyi seçim meydanlarına getirmek hiç doğru değil. PKK bayrakları altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar, şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar, anlayamadım, bağdaştıramadım. Bunları tartışmayalım, ortak bildiri için çaba gösterelim. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir" diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Yapılması gereken, eğer 12 şehidimiz varsa hemen Meclisin genel görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı'nın bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bildiri yayımlamamız gerekiyor. Bunu Mecliste tüm ayrıntılarıyla konuşmak durumundayız" dedi.Yeniden söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Beştaş, açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti.Milli yas ilan edilen günleri hatırlatan Beştaş, "Sorun imza değil sorun bu meseleyi hissetmek ve çözüm için zorlayıcı olmak. Biz bu parlamentoda her türlü saldırılarına rağmen bu meseleyi ifade eden, çözüm için mücadele eden partiyiz. Acı bizim için de çok büyük, onlar kadar bizim de büyük. Ölen gençler hepimizin evlatları. Gelin bir gün değil, bir hafta tatile girmeyelim, yılbaşı da dahil bir neticeye ulaşana kadar, gelecek hafta, 31 Aralık'a kadar bu meseleyi kapalı oturumda tartışmaya, ortak çözümleri bulmaya hazırız" diye konuştu.Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara vererek grup başkanvekillerini toplantıya davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20231223/azerbaycandan-irakin-kuzeyinde-sehit-olan-askerler-icin-taziye-mesaji-1078832083.html

türkiye

irak

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, akp, chp, mhp, türk silahlı kuvvetleri (tsk), mehmetçik, irak, ankara