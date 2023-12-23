https://sputniknews.com.tr/20231223/azerbaycandan-irakin-kuzeyinde-sehit-olan-askerler-icin-taziye-mesaji-1078832083.html
Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T10:48+0300
2023-12-23T10:48+0300
2023-12-23T10:48+0300
türkiye
türkiye
irak
kuzey irak
şehit
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
azerbaycan
zakir hasanov
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Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.Türkiye'nin acısının Azerbaycan'ın da acısı olduğunu belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231222/msb-irakin-kuzeyinde-3-asker-sehit-oldu-1078784506.html
türkiye
irak
kuzey irak
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türkiye, irak, kuzey irak, şehit, türk silahlı kuvvetleri (tsk), azerbaycan, zakir hasanov
türkiye, irak, kuzey irak, şehit, türk silahlı kuvvetleri (tsk), azerbaycan, zakir hasanov
Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Türkiye'nin acısının Azerbaycan'ın da acısı olduğunu belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.