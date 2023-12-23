https://sputniknews.com.tr/20231223/azerbaycandan-irakin-kuzeyinde-sehit-olan-askerler-icin-taziye-mesaji-1078832083.html

Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T10:48+0300

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türkiye

türkiye

irak

kuzey irak

şehit

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

azerbaycan

zakir hasanov

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Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.Türkiye'nin acısının Azerbaycan'ın da acısı olduğunu belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231222/msb-irakin-kuzeyinde-3-asker-sehit-oldu-1078784506.html

türkiye

irak

kuzey irak

azerbaycan

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türkiye, irak, kuzey irak, şehit, türk silahlı kuvvetleri (tsk), azerbaycan, zakir hasanov