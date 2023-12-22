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MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T22:21+0300
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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231102/msb-kaynaklari-tsk-tahliye-ve-yardimlar-icin-goreve-hazir-1076995103.html
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), irak, irak
milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), irak, irak

MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

22:21 22.12.2023
© AATürk askeri, operasyon
Türk askeri, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" açıklaması yapıldı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
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