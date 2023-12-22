https://sputniknews.com.tr/20231222/msb-irakin-kuzeyinde-3-asker-sehit-oldu-1078784506.html

MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T22:21+0300

2023-12-22T22:21+0300

2023-12-22T22:21+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

irak

irak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078546771_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_61f8bb9be5984704240a452e24197a8b.jpg

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231102/msb-kaynaklari-tsk-tahliye-ve-yardimlar-icin-goreve-hazir-1076995103.html

türkiye

irak

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), irak, irak