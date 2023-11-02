https://sputniknews.com.tr/20231102/msb-kaynaklari-tsk-tahliye-ve-yardimlar-icin-goreve-hazir-1076995103.html
MSB kaynakları: TSK tahliye ve yardımlar için göreve hazır
MSB kaynakları: TSK tahliye ve yardımlar için göreve hazır
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır”... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T12:42+0300
2023-11-02T12:42+0300
2023-11-02T12:42+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
gazze
f-16
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bir gazetecinin Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” dedi. Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu belirtti.'F-16’larla ilgili ABD’deki prosedürlerin tamamlanması bekleniyor'ABD’den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD’deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktararak, “Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/israilin-cibaliye-multeci-kampina-saldirisinda-tablo-agirlasiyor-can-kaybi-artiyor-1076985173.html
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gazze
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milli savunma bakanlığı (msb), gazze, f-16
milli savunma bakanlığı (msb), gazze, f-16
MSB kaynakları: TSK tahliye ve yardımlar için göreve hazır
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bir gazetecinin Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” dedi. Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu belirtti.
'F-16’larla ilgili ABD’deki prosedürlerin tamamlanması bekleniyor'
ABD’den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD’deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktararak, “Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” ifadesini kullandı.