https://sputniknews.com.tr/20231102/msb-kaynaklari-tsk-tahliye-ve-yardimlar-icin-goreve-hazir-1076995103.html

MSB kaynakları: TSK tahliye ve yardımlar için göreve hazır

MSB kaynakları: TSK tahliye ve yardımlar için göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır”... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T12:42+0300

2023-11-02T12:42+0300

2023-11-02T12:42+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

gazze

f-16

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bir gazetecinin Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” dedi. Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu belirtti.'F-16’larla ilgili ABD’deki prosedürlerin tamamlanması bekleniyor'ABD’den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD’deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktararak, “Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” ifadesini kullandı.

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