https://sputniknews.com.tr/20231223/msb-pence-kilit-harekati-bolgesinde-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-16ya-yukseldi-1078859247.html

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere düzenlenen harekatlarda 29 hedef imha edildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere düzenlenen harekatlarda 29 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T22:36+0300

2023-12-23T22:36+0300

2023-12-23T23:33+0300

türkiye

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe-kilit harekatı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'nin sosyal medya hesabından, 'Şehitlerimiz için' başlığıyla, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün 22.00'da hava harekatları düzenlendiği' belirtildi.Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.'Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde çıkan çatışma ile ilgili MSB açıklamada bulundu.Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231223/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ne-pahasina-olursa-olsun-bir-teror-yapilanmasina-musaade-etmeyecek-1078859003.html

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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı