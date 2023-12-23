https://sputniknews.com.tr/20231223/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ne-pahasina-olursa-olsun-bir-teror-yapilanmasina-musaade-etmeyecek-1078859003.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ne pahasına olursa olsun bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ne pahasına olursa olsun bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T21:38+0300
2023-12-23T21:38+0300
2023-12-23T21:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
terör
terör örgütü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" ifadelerini kullandı.Terörü kaynağında kurutma stratejisini uygulamayı, son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231223/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-6-asker-sehit-oldu--1078856897.html
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recep tayyip erdoğan, terör, terör örgütü
recep tayyip erdoğan, terör, terör örgütü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ne pahasına olursa olsun bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" ifadelerini kullandı.
Terörü kaynağında kurutma stratejisini uygulamayı, son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin."