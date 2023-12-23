https://sputniknews.com.tr/20231223/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ne-pahasina-olursa-olsun-bir-teror-yapilanmasina-musaade-etmeyecek-1078859003.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ne pahasına olursa olsun bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ne pahasına olursa olsun bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T21:38+0300

2023-12-23T21:38+0300

2023-12-23T21:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

terör

terör örgütü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" ifadelerini kullandı.Terörü kaynağında kurutma stratejisini uygulamayı, son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231223/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-6-asker-sehit-oldu--1078856897.html

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recep tayyip erdoğan, terör, terör örgütü