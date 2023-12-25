Peskov: Sırbistan'daki olaylarda yurtdışındaki güçlerin girişimleri aşikar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:37
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Rumeli Türk göçmeni bir aileden gelen yazar Nagehan Kruç Şeremet: ‘Göç, benim hayatımın kendisi’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Radyocu Reha Özcan: ‘Podcastler sayesinde radyo ‘bitiyorum’ derken yeniden doğdu’
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231225/peskov-sirbistandaki-olaylarda-yurtdisindaki-guclerin-girisimleri-asikar-1078921016.html
Peskov: Sırbistan'daki olaylarda yurtdışındaki güçlerin girişimleri aşikar
Peskov: Sırbistan'daki olaylarda yurtdışındaki güçlerin girişimleri aşikar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan'da yaşanan protesto olaylarında yurtdışındakiler de dahil üçüncü güçlerin girişimlerinin aşikar olduğunu vurguladı. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T16:21+0300
2023-12-25T16:21+0300
dünya
sırbistan
seçim
seçim sonuçları
protesto
protesto gösterisi
aleksandr vucic
belgrad
rusya
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076164936_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_b4bc11ffdcb2920ba2388cd62642187b.jpg
Sırbistan'da muhalefetin seçimleri bahane göstererek kargaşa çıkarma girişiminde bulunmasını değerlendiren Peskov, "Ülkede iç mevzuat var, seçim organları var ve seçimlerin meşruiyetine şüphe düşürecek herhangi bir ihlal kaydetmeyen gözlemciler de var" ifadelerini kullandı."Belgrad'da bu tür kargaşaları kışkırtmaya yönelik yurtdışındakiler de dahil üçüncü güçlerin süreçleri ve girişimleri olduğu aşikar. Bu, gözlediğimiz bir şey" diye devam eden Peskov, Sırbistan yönetiminin ülkede hukuki düzeni sağlayacağından hiç şüphe etmediklerini belirtti.Bununla beraber yaşanan olayları tamamen Sırbistan'ın iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü, Belgrad'da durumu normalleştirmek için gereken tüm önlemleri alacak güçte, meşru bir yönetim bulunduğundan emin olduklarının altını çizdi.Peskov, Moskova'nın diğer ülkelerin, özellikle de Rusya'nın müttefiki ve ortağı olan Sırbistan'ın iç işlerine asla karışmadığını ve karışmayı planlamadığını da vurguladı.Rus-Sırp işbirliğine de değinen Peskov, "İkili işbirliğine gelince, bu gerçekten de çok çeşitli alanlarda çok geniş perspektiflere sahip" yorumunu yaptı.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan Batı yanlısı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı.Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil" demişti.Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, gösteriler hakkında kendilerine önceden bilgi veren Rus istihbarat servislerine teşekkür etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/sirbistandan-zamaninda-mudahalede-rus-istihbaratina-tesekkur-1078897430.html
sırbistan
belgrad
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076164936_46:0:978:699_1920x0_80_0_0_863ecb96c239f2061babf4c1bdc6aa95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, seçim, seçim sonuçları, protesto, protesto gösterisi, aleksandr vucic, belgrad, rusya, kremlin, dmitriy peskov
sırbistan, seçim, seçim sonuçları, protesto, protesto gösterisi, aleksandr vucic, belgrad, rusya, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Sırbistan'daki olaylarda yurtdışındaki güçlerin girişimleri aşikar

16:21 25.12.2023
© SputnikKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan'da yaşanan protesto olaylarında yurtdışındakiler de dahil üçüncü güçlerin girişimlerinin aşikar olduğunu vurguladı.
Sırbistan'da muhalefetin seçimleri bahane göstererek kargaşa çıkarma girişiminde bulunmasını değerlendiren Peskov, "Ülkede iç mevzuat var, seçim organları var ve seçimlerin meşruiyetine şüphe düşürecek herhangi bir ihlal kaydetmeyen gözlemciler de var" ifadelerini kullandı.
"Belgrad'da bu tür kargaşaları kışkırtmaya yönelik yurtdışındakiler de dahil üçüncü güçlerin süreçleri ve girişimleri olduğu aşikar. Bu, gözlediğimiz bir şey" diye devam eden Peskov, Sırbistan yönetiminin ülkede hukuki düzeni sağlayacağından hiç şüphe etmediklerini belirtti.
Bununla beraber yaşanan olayları tamamen Sırbistan'ın iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü, Belgrad'da durumu normalleştirmek için gereken tüm önlemleri alacak güçte, meşru bir yönetim bulunduğundan emin olduklarının altını çizdi.
Peskov, Moskova'nın diğer ülkelerin, özellikle de Rusya'nın müttefiki ve ortağı olan Sırbistan'ın iç işlerine asla karışmadığını ve karışmayı planlamadığını da vurguladı.
Rus-Sırp işbirliğine de değinen Peskov, "İkili işbirliğine gelince, bu gerçekten de çok çeşitli alanlarda çok geniş perspektiflere sahip" yorumunu yaptı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan Batı yanlısı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı.
Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil" demişti.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, gösteriler hakkında kendilerine önceden bilgi veren Rus istihbarat servislerine teşekkür etmişti.
Sırbistan seçim protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
DÜNYA
Sırbistan'dan gösteriler hakkında önceden bilgi veren Rus istihbaratına teşekkür
09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала