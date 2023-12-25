https://sputniknews.com.tr/20231225/peskov-sirbistandaki-olaylarda-yurtdisindaki-guclerin-girisimleri-asikar-1078921016.html

Peskov: Sırbistan'daki olaylarda yurtdışındaki güçlerin girişimleri aşikar

Peskov: Sırbistan'daki olaylarda yurtdışındaki güçlerin girişimleri aşikar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan'da yaşanan protesto olaylarında yurtdışındakiler de dahil üçüncü güçlerin girişimlerinin aşikar olduğunu vurguladı. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T16:21+0300

2023-12-25T16:21+0300

2023-12-25T16:21+0300

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Sırbistan'da muhalefetin seçimleri bahane göstererek kargaşa çıkarma girişiminde bulunmasını değerlendiren Peskov, "Ülkede iç mevzuat var, seçim organları var ve seçimlerin meşruiyetine şüphe düşürecek herhangi bir ihlal kaydetmeyen gözlemciler de var" ifadelerini kullandı."Belgrad'da bu tür kargaşaları kışkırtmaya yönelik yurtdışındakiler de dahil üçüncü güçlerin süreçleri ve girişimleri olduğu aşikar. Bu, gözlediğimiz bir şey" diye devam eden Peskov, Sırbistan yönetiminin ülkede hukuki düzeni sağlayacağından hiç şüphe etmediklerini belirtti.Bununla beraber yaşanan olayları tamamen Sırbistan'ın iç meselesi olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü, Belgrad'da durumu normalleştirmek için gereken tüm önlemleri alacak güçte, meşru bir yönetim bulunduğundan emin olduklarının altını çizdi.Peskov, Moskova'nın diğer ülkelerin, özellikle de Rusya'nın müttefiki ve ortağı olan Sırbistan'ın iç işlerine asla karışmadığını ve karışmayı planlamadığını da vurguladı.Rus-Sırp işbirliğine de değinen Peskov, "İkili işbirliğine gelince, bu gerçekten de çok çeşitli alanlarda çok geniş perspektiflere sahip" yorumunu yaptı.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan Batı yanlısı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı.Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil" demişti.Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, gösteriler hakkında kendilerine önceden bilgi veren Rus istihbarat servislerine teşekkür etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231225/sirbistandan-zamaninda-mudahalede-rus-istihbaratina-tesekkur-1078897430.html

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sırbistan, seçim, seçim sonuçları, protesto, protesto gösterisi, aleksandr vucic, belgrad, rusya, kremlin, dmitriy peskov