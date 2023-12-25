Rus Büyükelçi: Vucic'in elinde protestolara dışarıdan destek verildiğine dair kanıtlar var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:37
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Rumeli Türk göçmeni bir aileden gelen yazar Nagehan Kruç Şeremet: ‘Göç, benim hayatımın kendisi’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Radyocu Reha Özcan: ‘Podcastler sayesinde radyo ‘bitiyorum’ derken yeniden doğdu’
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231225/rus-buyukelci-vucicin-elinde-protestolara-disaridan-destek-verildigine-dair-kanitlar-var-1078917399.html
Rus Büyükelçi: Vucic'in elinde protestolara dışarıdan destek verildiğine dair kanıtlar var
Rus Büyükelçi: Vucic'in elinde protestolara dışarıdan destek verildiğine dair kanıtlar var
Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in elinde seçim sonuçları ile ilgili protestolarda Batı’nın parmağı... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T15:07+0300
2023-12-25T15:40+0300
dünya
sırbistan
aleksandr vucic
aleksandr botsan-harçenko
belgrad
seçim
protesto
maydan olayları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078917198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a4faa94d50655d4ee26b1891aa82dc.jpg
Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Botsan-Harçenko, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Batı'nın ülkedeki protestoları kışkırttığı yönündeki verilerinin inkar edilemeyecek türden olduğunu söyledi.Rus diplomat, Sırbistan lideri ile görüşmesinden sonda yaptığı açıklamada, “Muhalefet, dışarıdan teşvik edilen ve desteklenen protestolara başladı. Vucic bunu söyledi, burada ayrıntılara giremiyorum zira bu gizli bir bilgi. Ancak, kışkırtmanın ve desteğin Batı'dan geldiğine dair veriler inkar edilemez” diye konuştu.Sırbistan'daki protestoların ‘Meydan devrimlerinin’ ilke ve teknolojilerine göre örgütlendiğine ve yürütüldüğüne dikkat çeken Botsan-Harçenko, “Tüm hoşnutsuzluklar ve Vucic'in gücünü sarsmaya yönelik girişimler, her şeyden önce onun Rusya karşıtı yaptırımlara uymama konusundaki kesin tutumuyla ilgilidir” vurgusunu yaptı.Rus Büyükelçi, Vucic ile yaptığı görüşmede sadece muhalefetin Belgrad'daki protestolarını değil, aynı zamanda Rusya ile Sırbistan arasındaki ikili işbirliğini de ele aldığını dile getirerek, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler üzerine yapılan görüşmenin, Sırp liderin mevcut durumda bile geleceğe baktığını gösterdiğinin altını çizdi.Görüşmeyle ilgili sosyal ağ X üzerinden açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Botsan-Harçenko’yu Sırbistan'ın başkentindeki huzursuzluk hakkında bilgilendirdiğini söylerken, “İkili ilişkiler, bölgedeki durum ve güncel siyasi olaylar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Her iki halkın da yeni yıl ve Noel bayramını barış ve refah içinde kutlamasını diledik” diye ekledi.Sırbistan İçişleri: Belgrad polis 3 saat boyunca göstericilerin kargaşayı sonlandırmasını beklediEmniyet Müdürü Ivica Ivkovic, Sırbistan İçişleri Bakanlığı’nın Belgrad’da görev yapan çalışanlarının dün gece göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini belirtti.Emniyet Müdürü Ivkovic, gazetecilere yaptığı açıklamada başkent Belgrad’da görevli güvenlik güçlerinin dün gece şehir parlamento binasına saldıran göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini anlattı.17 Aralık'ta yapılan parlamento ve yerel seçimlerinin sonuçlarından memnun olmayan muhalefet partileri dün gece başkent Belgrad’da eylem düzenlemiş ve emniyet güçlerine taş ve sopalarla saldırmıştı. İçişleri Bakanlığı mensupları ise yerel saatle 21.50’ye (TSİ 23.50) kadar 3 saat boyunca saldırılara karşı soğukkanlılığını korumuş ve kargaşanın sonlandırılacağı beklentisi ile protestoculara müdahale etmemişti.Güvenlik güçleri dün gece, çoğu anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları ile ilgili suç işledikleri gerekçesi ile 38 kişiyi gözaltına aldı. Ivkovic ayrıca Belgrad’daki protestolar sırasında 8 polisin yaralandığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/zaharova-bati-sirbistanda-maydan-darbeleri-teknigini-kullaniyor-1078904266.html
sırbistan
belgrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078917198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e37cd799e0258a81ceea01735da1429.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, aleksandr vucic, aleksandr botsan-harçenko, belgrad, seçim, protesto, maydan olayları
sırbistan, aleksandr vucic, aleksandr botsan-harçenko, belgrad, seçim, protesto, maydan olayları

Rus Büyükelçi: Vucic'in elinde protestolara dışarıdan destek verildiğine dair kanıtlar var

15:07 25.12.2023 (güncellendi: 15:40 25.12.2023)
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVICSırbistan seçim protesto
Sırbistan seçim protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / ANDREJ ISAKOVIC
Abone ol
Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in elinde seçim sonuçları ile ilgili protestolarda Batı’nın parmağı olduğuna dair kanıtların bulunduğunu belirtti.
Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Botsan-Harçenko, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Batı'nın ülkedeki protestoları kışkırttığı yönündeki verilerinin inkar edilemeyecek türden olduğunu söyledi.
Rus diplomat, Sırbistan lideri ile görüşmesinden sonda yaptığı açıklamada, “Muhalefet, dışarıdan teşvik edilen ve desteklenen protestolara başladı. Vucic bunu söyledi, burada ayrıntılara giremiyorum zira bu gizli bir bilgi. Ancak, kışkırtmanın ve desteğin Batı'dan geldiğine dair veriler inkar edilemez” diye konuştu.
Sırbistan'daki protestoların ‘Meydan devrimlerinin’ ilke ve teknolojilerine göre örgütlendiğine ve yürütüldüğüne dikkat çeken Botsan-Harçenko, “Tüm hoşnutsuzluklar ve Vucic'in gücünü sarsmaya yönelik girişimler, her şeyden önce onun Rusya karşıtı yaptırımlara uymama konusundaki kesin tutumuyla ilgilidir” vurgusunu yaptı.
Rus Büyükelçi, Vucic ile yaptığı görüşmede sadece muhalefetin Belgrad'daki protestolarını değil, aynı zamanda Rusya ile Sırbistan arasındaki ikili işbirliğini de ele aldığını dile getirerek, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler üzerine yapılan görüşmenin, Sırp liderin mevcut durumda bile geleceğe baktığını gösterdiğinin altını çizdi.
Görüşmeyle ilgili sosyal ağ X üzerinden açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Botsan-Harçenko’yu Sırbistan'ın başkentindeki huzursuzluk hakkında bilgilendirdiğini söylerken, “İkili ilişkiler, bölgedeki durum ve güncel siyasi olaylar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Her iki halkın da yeni yıl ve Noel bayramını barış ve refah içinde kutlamasını diledik” diye ekledi.

Sırbistan İçişleri: Belgrad polis 3 saat boyunca göstericilerin kargaşayı sonlandırmasını bekledi

Emniyet Müdürü Ivica Ivkovic, Sırbistan İçişleri Bakanlığı’nın Belgrad’da görev yapan çalışanlarının dün gece göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini belirtti.
Emniyet Müdürü Ivkovic, gazetecilere yaptığı açıklamada başkent Belgrad’da görevli güvenlik güçlerinin dün gece şehir parlamento binasına saldıran göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini anlattı.
17 Aralık'ta yapılan parlamento ve yerel seçimlerinin sonuçlarından memnun olmayan muhalefet partileri dün gece başkent Belgrad’da eylem düzenlemiş ve emniyet güçlerine taş ve sopalarla saldırmıştı. İçişleri Bakanlığı mensupları ise yerel saatle 21.50’ye (TSİ 23.50) kadar 3 saat boyunca saldırılara karşı soğukkanlılığını korumuş ve kargaşanın sonlandırılacağı beklentisi ile protestoculara müdahale etmemişti.
Güvenlik güçleri dün gece, çoğu anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları ile ilgili suç işledikleri gerekçesi ile 38 kişiyi gözaltına aldı. Ivkovic ayrıca Belgrad’daki protestolar sırasında 8 polisin yaralandığını da sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
DÜNYA
Zaharova: Batı, Sırbistan'da 'Maydan darbeleri' tekniğini kullanıyor
11:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала