https://sputniknews.com.tr/20231225/rus-buyukelci-vucicin-elinde-protestolara-disaridan-destek-verildigine-dair-kanitlar-var-1078917399.html

Rus Büyükelçi: Vucic'in elinde protestolara dışarıdan destek verildiğine dair kanıtlar var

Rus Büyükelçi: Vucic'in elinde protestolara dışarıdan destek verildiğine dair kanıtlar var

Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in elinde seçim sonuçları ile ilgili protestolarda Batı’nın parmağı... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T15:07+0300

2023-12-25T15:07+0300

2023-12-25T15:40+0300

dünya

sırbistan

aleksandr vucic

aleksandr botsan-harçenko

belgrad

seçim

protesto

maydan olayları

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Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Botsan-Harçenko, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Batı'nın ülkedeki protestoları kışkırttığı yönündeki verilerinin inkar edilemeyecek türden olduğunu söyledi.Rus diplomat, Sırbistan lideri ile görüşmesinden sonda yaptığı açıklamada, “Muhalefet, dışarıdan teşvik edilen ve desteklenen protestolara başladı. Vucic bunu söyledi, burada ayrıntılara giremiyorum zira bu gizli bir bilgi. Ancak, kışkırtmanın ve desteğin Batı'dan geldiğine dair veriler inkar edilemez” diye konuştu.Sırbistan'daki protestoların ‘Meydan devrimlerinin’ ilke ve teknolojilerine göre örgütlendiğine ve yürütüldüğüne dikkat çeken Botsan-Harçenko, “Tüm hoşnutsuzluklar ve Vucic'in gücünü sarsmaya yönelik girişimler, her şeyden önce onun Rusya karşıtı yaptırımlara uymama konusundaki kesin tutumuyla ilgilidir” vurgusunu yaptı.Rus Büyükelçi, Vucic ile yaptığı görüşmede sadece muhalefetin Belgrad'daki protestolarını değil, aynı zamanda Rusya ile Sırbistan arasındaki ikili işbirliğini de ele aldığını dile getirerek, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler üzerine yapılan görüşmenin, Sırp liderin mevcut durumda bile geleceğe baktığını gösterdiğinin altını çizdi.Görüşmeyle ilgili sosyal ağ X üzerinden açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Botsan-Harçenko’yu Sırbistan'ın başkentindeki huzursuzluk hakkında bilgilendirdiğini söylerken, “İkili ilişkiler, bölgedeki durum ve güncel siyasi olaylar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Her iki halkın da yeni yıl ve Noel bayramını barış ve refah içinde kutlamasını diledik” diye ekledi.Sırbistan İçişleri: Belgrad polis 3 saat boyunca göstericilerin kargaşayı sonlandırmasını beklediEmniyet Müdürü Ivica Ivkovic, Sırbistan İçişleri Bakanlığı’nın Belgrad’da görev yapan çalışanlarının dün gece göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini belirtti.Emniyet Müdürü Ivkovic, gazetecilere yaptığı açıklamada başkent Belgrad’da görevli güvenlik güçlerinin dün gece şehir parlamento binasına saldıran göstericilerin saldırılarına yanıt vermeyerek 3 saat boyunca kargaşanın sonlandırılmasını beklediklerini anlattı.17 Aralık'ta yapılan parlamento ve yerel seçimlerinin sonuçlarından memnun olmayan muhalefet partileri dün gece başkent Belgrad’da eylem düzenlemiş ve emniyet güçlerine taş ve sopalarla saldırmıştı. İçişleri Bakanlığı mensupları ise yerel saatle 21.50’ye (TSİ 23.50) kadar 3 saat boyunca saldırılara karşı soğukkanlılığını korumuş ve kargaşanın sonlandırılacağı beklentisi ile protestoculara müdahale etmemişti.Güvenlik güçleri dün gece, çoğu anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları ile ilgili suç işledikleri gerekçesi ile 38 kişiyi gözaltına aldı. Ivkovic ayrıca Belgrad’daki protestolar sırasında 8 polisin yaralandığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231225/zaharova-bati-sirbistanda-maydan-darbeleri-teknigini-kullaniyor-1078904266.html

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sırbistan, aleksandr vucic, aleksandr botsan-harçenko, belgrad, seçim, protesto, maydan olayları