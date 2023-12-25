https://sputniknews.com.tr/20231225/zaharova-bati-sirbistanda-maydan-darbeleri-teknigini-kullaniyor-1078904266.html

Zaharova: Batı, Sırbistan'da 'Maydan darbeleri' tekniğini kullanıyor

Zaharova: Batı, Sırbistan'da 'Maydan darbeleri' tekniğini kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kolektif Batı'nın Sırbistan'daki durumu tırmandırmak için 'Maydan darbeleri' tekniğini kullandığını... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T11:45+0300

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2023-12-25T11:45+0300

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mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Sputnik'e demeç veren Zaharova, dün Belgrad Belediye Meclisi önünde başlayan kargaşaları değerlendirdi.Zaharova, "Kolektif Batı'nın 'Maydan darbeleri' tekniklerini kullanarak ülkedeki durumu karıştırma girişimleri aşikar. Ülkenin anayasasının lafzına ve ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalmak, ülkesinin ulusal çıkarları için oy veren Sırp halkının tercihine saygı duymak, mümkün olan tek tepkidir" dedi.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan Batı yanlısı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıklamıştı.Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil" demişti.Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, gösteriler hakkında kendilerine önceden bilgi veren Rus istihbarat servislerine teşekkür etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231225/sirbistandan-zamaninda-mudahalede-rus-istihbaratina-tesekkur-1078897430.html

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sırbistan, seçim, protesto gösterisi, muhalefet, batı, aleksandr vucic, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı